منتخب مصر بين التحدّي والضغط.. «التابعي» يوضح خطة النجوم للفوز بأمم إفريقيا: «معانا لاعيبة تقال»

أكد بشير التابعي، نجم الكرة المصرية السابق، أن مجموعة منتخب مصر في أمم إفريقيا ليست سهلة.

وقال "التابعي" في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "المجموعة مش سهلة.. زيمبابوي فريق عادي جدًا، لكن الفرق دي لما بتلاعب فريق كبير بتقدم أداءً كويس".

وأضاف: "إحنا مش جايين نعمل تمثيل مشرّف، أقل حاجة لازم نفنش البطولة دي في نصف النهائي، عشان خاطر اللاعبين والمدرب".

وتابع: "معاه لاعيبه تقال جدًا: صلاح مرموش، مصطفى محمد، والشناوي، والشناوي لو ركز هيكون تلت الفرقة.. الشناوي في المواقف الجد بيصد".

وأردف: "كابتن حسام باصص لقدام، مش الخطأ اللي خلى التبديل بتاع الشناوي ينزل شوبير. لو هو عاوز يعتمد على شوبير كان استغل إصابة الشناوي وإن شوبير يكمل.. لكن لا، حسام يثق بالشناوي".