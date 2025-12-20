منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا للبداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير المغربية، استعدادًا لمواجهة منتخب زيمبابوي، المقررة يوم 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشارك في مران منتخب مصر 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

وحضر مران منتخب مصر حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.