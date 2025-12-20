محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا

شارك محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألق محمد صلاح من مران منتخب مصر أثناء الاستعداد لبطولة أمم افريقيا.

محمد صلاح من مران منتخب مصر

محمد صلاح من مران منتخب مصر

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية لمتابعة مباريات منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب فى الفترة من 21 ديسمبر الجارى حتى 18 يناير 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بكل قوة وتركيز لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب حاملا على عاتقه طموح الفوز باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

يدخل الفريق الوطني البطولة بعزيمة كبيرة وإصرار على إعادة المجد القاري إلى مصر معتمدا على مزيج من الخبرة والشباب وسط تجهيزات دقيقة يقودها العميد حسام حسن لضمان أفضل جاهزية لكل لاعب.

ووقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع منتخبات زيمبابوى وجنوب أفريقيا وأنجولا

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

- تقام مباراة مصر وزيمبابوى يوم 22 ديسمبر الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

- تقام مباراة مصر وجنوب افريقيا يوم 26 ديسمبر الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة

- تقام مباراة مصر وانجولا يوم 29 ديسمبر الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.