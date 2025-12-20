تمت بنسبة 80%.. إعلامي يكشف تطورات انتقال حمزة عبد الكريم لـ برشلونة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات انتقال حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي وافق بنسبة تصل ل ٨٠٪؜ على عرض برشلونة للحصول على خدمات حمزة عبد الكريم ولكن يتبقى الموافقة منهم على بعض البنود الخاصة بنسب النادي المادية من إعادة بيع اللاعب مستقبلا”.

الانضمام لأكاديمية برشلونة

وفي حال اكتمال الاتفاق، من المتوقع أن ينضم حمزة عبد الكريم إلى فريق برشلونة أتلتيك في الأكاديمية، تمهيدًا لتطويره ودمجه مستقبلًا ضمن الفريق الأول.

ويعتبر برشلونة اللاعب مشروعًا واعدًا للسنوات المقبلة، بينما يسعى الأهلي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة مع الحفاظ على مستقبل اللاعب.

وتسير المفاوضات بشكل إيجابي حتى الآن، في ظل رغبة حمزة الكبيرة في خوض التجربة الأوروبية وتحقيق حلم اللعب لبرشلونة، ما يجعل الصفقة المنتظرة من أبرز تحركات المواهب الشابة خلال الموسم الحالي.