آخر تطورات صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع لاعب الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في الفترة الأخيرة، حيث بات تحت متابعة دقيقة من كشافي النادي الكتالوني.

وأوضح رومانو أن حمزة عبد الكريم يعتبر اللعب لبرشلونة حلمًا شخصيًا، مشيرًا إلى أن اللاعب سعيد للغاية بفكرة الانتقال إلى صفوف الفريق الإسباني.

وأضاف أن المفاوضات بدأت بالفعل بين وكلاء اللاعب وإدارة برشلونة، إلى جانب محادثات بين النادي الكتالوني والنادي الأهلي لترتيب تفاصيل الصفقة المقترحة.

مبالغ مالية كبيرة

وأشار الصحفي العالمي إلى أن الصفقة لن تتضمن مبالغ مالية كبيرة، في ظل اتباع برشلونة سياسة ضم المواهب الشابة بأسعار مناسبة، ضمن استراتيجية بناء فريق قوي للمستقبل تحت قيادة المدير الرياضي ديكو.

الانضمام لأكاديمية برشلونة

وفي حال اكتمال الاتفاق، من المتوقع أن ينضم حمزة عبد الكريم إلى فريق برشلونة أتلتيك في الأكاديمية، تمهيدًا لتطويره ودمجه مستقبلًا ضمن الفريق الأول.

ويعتبر برشلونة اللاعب مشروعًا واعدًا للسنوات المقبلة، بينما يسعى الأهلي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة مع الحفاظ على مستقبل اللاعب.

وتسير المفاوضات بشكل إيجابي حتى الآن، في ظل رغبة حمزة الكبيرة في خوض التجربة الأوروبية وتحقيق حلم اللعب لبرشلونة، ما يجعل الصفقة المنتظرة من أبرز تحركات المواهب الشابة خلال الموسم الحالي.