صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
آخر تطورات صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسلام مقلد

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع لاعب الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في الفترة الأخيرة، حيث بات تحت متابعة دقيقة من كشافي النادي الكتالوني.

وأوضح رومانو أن حمزة عبد الكريم يعتبر اللعب لبرشلونة حلمًا شخصيًا، مشيرًا إلى أن اللاعب سعيد للغاية بفكرة الانتقال إلى صفوف الفريق الإسباني.

وأضاف أن المفاوضات بدأت بالفعل بين وكلاء اللاعب وإدارة برشلونة، إلى جانب محادثات بين النادي الكتالوني والنادي الأهلي لترتيب تفاصيل الصفقة المقترحة.

مبالغ مالية كبيرة

وأشار الصحفي العالمي إلى أن الصفقة لن تتضمن مبالغ مالية كبيرة، في ظل اتباع برشلونة سياسة ضم المواهب الشابة بأسعار مناسبة، ضمن استراتيجية بناء فريق قوي للمستقبل تحت قيادة المدير الرياضي ديكو.

الانضمام لأكاديمية برشلونة

وفي حال اكتمال الاتفاق، من المتوقع أن ينضم حمزة عبد الكريم إلى فريق برشلونة أتلتيك في الأكاديمية، تمهيدًا لتطويره ودمجه مستقبلًا ضمن الفريق الأول. 

ويعتبر برشلونة اللاعب مشروعًا واعدًا للسنوات المقبلة، بينما يسعى الأهلي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة مع الحفاظ على مستقبل اللاعب.

وتسير المفاوضات بشكل إيجابي حتى الآن، في ظل رغبة حمزة الكبيرة في خوض التجربة الأوروبية وتحقيق حلم اللعب لبرشلونة، ما يجعل الصفقة المنتظرة من أبرز تحركات المواهب الشابة خلال الموسم الحالي.

