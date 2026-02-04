توروب يمنح لاعبي الأهلي راحه اليوم من التدريبات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد التعادل أمس أمام البنك الأهلي بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويعود النادي الأهلي للمران غداً الساعة 11 صباحاً ضمن استعدادات الفريق لمواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.

يتوجه بعدها الفريق إلى المطار في تمام الساعه 3 مساءا للطيران لـ الجزائر لمواجهة الشبيبة.

مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أمام شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تُقام المباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل 7 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستُذاع حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة.