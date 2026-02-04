حجز استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر للحكم

قررت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، حجز استئناف اللاعب السابق إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر لجلسة 4 مارس للحكم.

وقضت محكمة أسرة النزهة، بحبس إبراهيم سعيد، لمدة شهر لعدم سداد متجمد نفقة بناته الذي بلغ 150 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضده من طليقته.



كانت محكمة المعادي قضت في وقت سابق بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهرا، في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

كان محامي طليقة إبراهيم سعيد، أقام دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.