7 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين مصر وتركيا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

أبرز الاتفاقيات والمذكرات بين مصر وتركيا كالآتي:

- مذكرة تفاهم عن اتفاقية عسكرية إطارية وقع من الجانب المصري الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

- مذكرة تفاهم بين هيئتى الدواء المصرية والتركية ووقع من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

- مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون فى عدد من المجالات بين البلدين ووقع من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

- مذكرة تفاهم بين حكومتى البلدين للتعاون فى عدد من المجالات الخدمية ووقع من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

- بيان وزاري مشترك بين وزارة الاستثمار المصرية والتجارة التركية ووقع من الجانب المصري حسن الخطيب وزير الاستثمار

- مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن المصرية ووزارة الأسرة والخدمات التركية ووقعت من الجانب المصري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

- مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة الشباب والرياضة التركية للتعاون في مجال الرياضة ووقع من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، كما عقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية.

كما ترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وشهد رئيسا البلدين التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية بشأن التعاون في مجال تنظيم الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومن الجانب التركي جمال مميش أوغلو وزير الصحة، كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الحجر النباتي، ويوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعن الجانب التركي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.

وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الخدمات البيطرية، ويوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعن الجانب التركي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.