المطيري: عجز المنظومة الدولية عن مواجهة الإرهاب الإسرائيلي يعكس وضعًا حقوقيًا كارثيًا

أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، السفير طلال المطيري، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويضع المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها.

وقال السفير المطيري، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعا، إن عجز المنظومة الدولية عن مواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب أعزل يعكس وضعًا حقوقيًا كارثيًا يتطلب تحركًا جادًا للتصدي له ووضع حد لاستمرار الانتهاكات الجسيمة.

وفي ختام أعمالها اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإدانة ما ارتكبته، وما تزال ترتكبه، إسرائيل من جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن وقف إطلاق النار – رغم أهميته – لا يسقط المسؤولية الجنائية ولا ينهي الآثار المترتبة على هذه الجرائم المستمرة.

وأعربت اللجنة عن رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، سواء خلال العدوان أو في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، محذرة من استخدام إعادة الإعمار أو الترتيبات الأمنية كغطاء لإعادة إنتاج سياسات التهجير والتطهير الديمغرافي.

كما كلفت اللجنة الأمانة العامة بمخاطبة المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، لضمان حماية ما تبقى من المرافق الطبية والطواقم الصحفية، لا سيما في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، التي تشهد تصاعدًا في مخاطر الاستهداف غير المباشر وفرض القيود على العمل الإنساني والإعلامي.

وطالبت اللجنة بتشكيل وفود إغاثية عربية تتولى قيادة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة إنشاء آلية دولية فعالة للمساءلة، لملاحقة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.