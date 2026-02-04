قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
المطيري: عجز المنظومة الدولية عن مواجهة الإرهاب الإسرائيلي يعكس وضعًا حقوقيًا كارثيًا

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الديب أبوعلي

أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، السفير طلال المطيري، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويضع المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها.

وقال السفير المطيري، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعا، إن عجز المنظومة الدولية عن مواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب أعزل يعكس وضعًا حقوقيًا كارثيًا يتطلب تحركًا جادًا للتصدي له ووضع حد لاستمرار الانتهاكات الجسيمة.

وفي ختام أعمالها اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإدانة ما ارتكبته، وما تزال ترتكبه، إسرائيل من جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن وقف إطلاق النار – رغم أهميته – لا يسقط المسؤولية الجنائية ولا ينهي الآثار المترتبة على هذه الجرائم المستمرة.

وأعربت اللجنة عن رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، سواء خلال العدوان أو في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، محذرة من استخدام إعادة الإعمار أو الترتيبات الأمنية كغطاء لإعادة إنتاج سياسات التهجير والتطهير الديمغرافي.

كما كلفت اللجنة الأمانة العامة بمخاطبة المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، لضمان حماية ما تبقى من المرافق الطبية والطواقم الصحفية، لا سيما في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، التي تشهد تصاعدًا في مخاطر الاستهداف غير المباشر وفرض القيود على العمل الإنساني والإعلامي.

وطالبت اللجنة بتشكيل وفود إغاثية عربية تتولى قيادة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة إنشاء آلية دولية فعالة للمساءلة، لملاحقة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري الأراضي الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي جامعة الدول العربية إسرائيل التهجير وقف إطلاق النار قطاع غزة فلسطين

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
بوستر مسرحية تاتو
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
