وزير الدفاع السعودي يصل إلى الدوحة ويلتقي أمير دولة قطر لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

استقبل الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الذي يزور الدوحة في خضم الظروف الإقليمية المحيطة.





وحسب وكالة أنباء قطر، فإن الأمير خالد بن سلمان نقل تحيات القيادة السعودية إلى أمير قطر، كما بحثا أحداث المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وكتب الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي عبر حسابه في منصة "إكس" تغريدة قال فيها: "بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقيت صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. نقلت تحيات القيادة -حفظها الله- واستعرضنا العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا الشقيقين، وبحثنا تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها والمسائل ذات الاهتمام المشترك".





في سياق متصل، تزامنت زيارة الأمير خالد بن سلمان بتحرك قطري في طهران، إذ زار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن طهران والتقى بمسؤوليها في إطار استمرار التنسيق، وخفض التصعيد في الإقليم.