بحضور الرئيسين السيسي وأردوغان.. مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية ووكالة الأدوية التركية

شهد الرئيسان عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية بشأن التعاون في مجال تنظيم الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومن الجانب التركي جمال مميش أوغلو وزير الصحة، كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الحجر النباتي، ويوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعن الجانب التركي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.

وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الخدمات البيطرية، ويوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعن الجانب التركي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.