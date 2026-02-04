قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
بحضور الرئيسين السيسي وأردوغان.. مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية ووكالة الأدوية التركية

الرئيسان السيسي وأردوغان
الرئيسان السيسي وأردوغان
أ ش أ

شهد الرئيسان عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية بشأن التعاون في مجال تنظيم الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومن الجانب التركي جمال مميش أوغلو وزير الصحة، كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الحجر النباتي، ويوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعن الجانب التركي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.

وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الخدمات البيطرية، ويوقع عن الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعن الجانب التركي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

