تقرير المعمل الكيماوي يكشف تفاصيل مثيرة في حيازة متهم للمخدرات والسلاح بالحوامدية

كشف تقرير المعمل الكيماوي، في قضية حيازة متهم المواد المخدرة، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، أن المضبوطات شملت 502 كيس لمادة مصفرة اللون ثبت أنها من مشتقات الاندازول كاربوكساميد المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، بوزن إجمالي 215.20 جرام، إضافة إلى 18 قطعة من مخدر الحشيش بوزن 559 جرامًا.

كما أثبت تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط بندقية خرطوش عيار 12 تركية الصنع، صالحة للاستعمال، وأن الطلقات النارية المضبوطة كاملة وسليمة.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية أحالت المتهم، البالغ من العمر 32 عامًا، ويعمل عاملًا بأحد المصانع ومقيم بمنطقة عرب الساحة بدائرة قسم شرطة الحوامدية، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار، أحدهما من مشتقات الاندازول كاربوكساميد والآخر الحشيش، إلى جانب حيازة بندقية خرطوش غير مششخنة وخمس طلقات نارية دون الحصول على ترخيص قانوني.

وكشفت تحقيقات القضية أن معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية، وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة، انتقل إلى محل تواجد المتهم وتمكن من ضبطه حال إحرازه بندقية خرطوش وحقيبة كتف، وبفحص المضبوطات عُثر بداخلها على خمس طلقات خرطوش، وخمسة أكياس كبيرة تضم 502 كيس صغير تحتوي على مادة مصفرة اللون من مشتقات الاندازول المخدر، فضلًا عن 18 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، حيث أُرجع حيازة المواد المخدرة إلى قصد الاتجار، والمبلغ المالي كحصيلة لذلك النشاط، بينما كان السلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «أ.ع» بالسجن المؤبد، في القضية رقم 3505 لسنة 2025 جنايات قسم الحوامدية، والمقيدة برقم 4874 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.