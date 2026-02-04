المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لعصابة تهريب المخدرات بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم المتهمين مبلغ 100 ألف جنيه، لتشكيل عصابي تخصص في جلب ونقل وترويج المواد المخدرة، مستخدمين أتوبيسًا سياحيًا في تهريب المخدرات من جنوب سيناء إلى محافظات الوجه البحري.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبد الباسط.

وعاقبت المحكمة المتهمين من الأول حتى الرابع حضورياً، والخامس والسادس غيابيًا، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، تخصص في جلب ونقل والاتجار بالمواد المخدرة داخل نطاق محافظة جنوب سيناء.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 يونيو 2025، بدائرة قسم شرطة أبو زنيمة، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة، المعروف باتجاره في المواد المخدرة واختبائه بالمناطق الجبلية، بإرسال شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، للالتقاء بأحد الأتوبيسات السياحية على طريق شرم الشيخ الدولي، تمهيدًا لتهريبها إلى المحافظات الأخرى.

وأكدت التحريات قيام سائقي الأتوبيس بالتوقف في الطريق، ووضع المواد المخدرة داخل حقائب الركاب، في محاولة لعدم لفت الأنظار، ونقلها من منطقة أبو زنيمة باتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي.

وعلى الفور، تحركت القوات الأمنية، وتمكنت من ضبط الأتوبيس والسائقين، وبفحص الحقائب عُثر على أربعة أجولة، وبفتحها تبين احتواؤها على 2500 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، كما ضُبطت مبالغ مالية وهواتف محمولة بحوزة المتهمين.

وباستكمال التحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى باقي عناصر التشكيل العصابي، وتم ضبط اثنين منهم والسيارة المستخدمة في نقل المواد المخدرة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب وترويج المخدرات، مستخدمين الأتوبيس السياحي والسيارة المضبوطة في عمليات النقل.

وبفحص السجل الجنائي لأحد المتهمين، تبين سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة ما بين اتجار في المواد المخدرة وسرقة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وتم التحفظ على الأتوبيس والسيارة، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عامًا حضورياً للأول حتى الرابع، و غيابيًا للخامس والسادس.