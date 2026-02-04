شوبير: داري يتدرب مع الأهلي رغم خروجه من القائمة الرسمية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامج «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن تطورات جديدة في موقف أشرف داري مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يواصل تدريباته داخل النادي بشكل طبيعي، رغم استبعاده رسميًا من قائمة الفريق بعد قيد يوسف بلعمري بدلًا منه، وهو ما يثير حالة من الغموض حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

وأوضح شوبير أن أزمة المستحقات المالية تُعد السبب الرئيسي للخلاف القائم، مشيرًا إلى أن وكيل اللاعب ووالده أظهرا احترامًا كاملًا للنادي الأهلي، مع تمسكهما بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة.

وقال إن داري كان يفضل خوض تجربة احترافية خارجية بشرط الحصول على حقوقه المالية، إلا أن إدارة الأهلي رفضت هذا المقترح، واكتفت بالسماح له بالانتظام في التدريبات دون المشاركة في المباريات الرسمية.

ويقيم اللاعب حاليًا في السكن المخصص له من قبل النادي، ويلتزم ببرنامجه التدريبي بشكل منتظم، في انتظار حسم موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة.