شوبير: الفارق بين صفقات الأهلي والراحلين ليس كبيرًا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الفارق بين اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الأهلي واللاعبين الذين غادروا الفريق مؤخرًا ليس كبيرًا، مشيرًا إلى أن التقييم الحقيقي يحتاج منح اللاعبين الجدد فرصة للمشاركة.

وقال شوبير، في تصريحاته الإذاعية: «لما يغادر لاعب مثل أحمد شوبير – ضحك على نفسه كمثال – وتأتي لتحل مكانه، يجب التعاقد مع من يقدم إضافة حقيقية. في رأيي، الفرق بين اللاعبين المغادرين والجدد ليس كبيرًا».



وأضاف: «مثال على الصفقات، اللاعب جراديشار عقده كان 800 ألف دولار، والأهلي دفع له 400 ألف دولار بالإضافة إلى نصف راتبه أثناء إعارته، حتى نهاية الموسم».

وتابع شوبير: «أما كامويش، من الصعب الحكم عليه الآن، ويجب منحه فرصة في مباراتين على الأقل قبل تقييم مستواه. وإذا قارنا بينه وبين جراديشار، الفارق بسيط جدًا».

وأشار إلى أن بعض اللاعبين المغادرين، مثل علي معلول، كان بإمكانه الاستمرار موسمًا آخر ليكون إضافة قوية للفريق، بينما بلعمري لم يشارك منذ 4 نوفمبر الماضي، وقرار المدرب تورب بالانتظار لحين جاهزيته منطقي.

وختم شوبير: «عند التعاقد مع أي لاعب، يجب أن يكون قادرًا على تقديم إضافة حقيقية للفريق».