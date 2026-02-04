كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.

وكتب أحمد حسن: “الزمالك ينهي أزمة التذاكر الخاصة بالسفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية الأفريقية”.

ويستضيف نادي الزمالك، منافسه كهرباء الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة على أمل الاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.