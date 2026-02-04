تطبيق نظام الصعود والهبوط بين حكام الدوري الممتاز والمحترفين

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تطبيق نظام جديد في إطار مهمة تطوير التحكيم خلال الفترة المقبلة.

واستقرت لجنة الحكام عن إقامة نظام الصعود والهبوط بين حكام الدوري الممتاز ودوري المحترفين بناءً على تقييم أداء كل حكم وساعد بنهاية الموسم.

ويهبط الحكام لدوري المحترفين حال حصولهم على تقييمات منخفضة، فيما يتم تصعيد الحكام الأعلى في التقييم لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

وأبلغ أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، بأنه سيتم اعتماد النظام الجديد لتطبيق سياسة مختلفه تتمثل في الثواب والعقاب خلال المرحلة المقبلة.

اعتراضات الأندية على التحكيم

في سياق آخر، تقدم مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على قرار لجنة الحكام بتعيين الحكم محمد عباس قابيل لإدارة مباراة الفريق أمام نادي الزمالك.

ويأتى هذا الاعتراض على خلفية إدارة الحكم محمد عباس قابيل لمباراة الفريق أمام سموحة يوم 26 أغسطس 2025، والتي شهدت قرارات تحكيمية خاطئة وأحداثًا مؤسفة، نتج عنها إيقاف الحكم من جانب لجنة التحكيم بسبب ظهوره بمستوى لا يليق بالمنظومة التحكيمية المصرية.