350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تطبيق نظام الصعود والهبوط بين حكام الدوري الممتاز والمحترفين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تطبيق نظام جديد في إطار مهمة تطوير التحكيم خلال الفترة المقبلة.

واستقرت لجنة الحكام عن إقامة نظام الصعود والهبوط بين حكام الدوري الممتاز ودوري المحترفين بناءً على تقييم أداء كل حكم وساعد بنهاية الموسم.

ويهبط الحكام لدوري المحترفين حال حصولهم على تقييمات منخفضة، فيما يتم تصعيد الحكام الأعلى في التقييم لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

وأبلغ أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، بأنه سيتم اعتماد النظام الجديد لتطبيق سياسة مختلفه تتمثل في الثواب والعقاب خلال المرحلة المقبلة.

اعتراضات الأندية على التحكيم

في سياق آخر، تقدم مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على قرار لجنة الحكام بتعيين الحكم محمد عباس قابيل لإدارة مباراة الفريق أمام نادي الزمالك.

ويأتى هذا الاعتراض على خلفية إدارة الحكم محمد عباس قابيل لمباراة الفريق أمام سموحة يوم 26 أغسطس 2025، والتي شهدت  قرارات تحكيمية خاطئة وأحداثًا مؤسفة، نتج عنها إيقاف الحكم من جانب لجنة التحكيم بسبب ظهوره بمستوى لا يليق بالمنظومة التحكيمية المصرية.

اتحاد الكرة لجنة الحكام الزمالك الأهلي كهرباء الإسماعيلية

