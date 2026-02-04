قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطأ طبي صادم في عملية تلقيح صناعي بأمريكا تشعل معركة قضائية| إيه الحكاية؟
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
فن وثقافة

وفاة والد الفنان وليد العطار.. تفاصيل

وليد العطار
وليد العطار

نشر المطرب وليد عطار تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه رحيل والده.

وكتب وليد عطار : مع السلامة يا بابا، هتوحشني يا حبيبي، ألف رحمة ونور عليك يا روحي.

ويشارك وليد العطار حاليا فى مسلسل “بيبو” الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. 

تدور أحداث المسلسل حول بهجت (بيبو)، وهو شاب فى منتصف العشرينيات، يتسم بالبساطة والطموح الجامح. يعيش بيبو مع والدته فى أحد الأحياء الشعبية، ويضع نصب عينيه هدفاً واحداً: السفر إلى الخارج للهروب من واقع الفقر وبناء حياة تليق بأحلامه.

مسلسل بيبو

ويُعد مسلسل «بيبو» أولى البطولات المطلقة للفنان كزبرة في الدراما التلفزيونية، بعد نجاحاته المتتالية في السينما والأعمال الشبابية، ليخوض من خلال العمل تجربة جديدة ومختلفة على مستوى الدراما الاجتماعية.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الإنسانية، التي تتناول قضايا معاصرة برؤية درامية عميقة، في تعاون فني يجمع كزبرة مع المخرج تامر محسن، المعروف بتقديم أعمال تحمل بعدًا إنسانيًا وبصمة فنية خاصة.

ومن المتوقع أن يشهد المسلسل اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع حالة الترقب التي تحيط بالتجربة الدرامية الأولى لكزبرة كبطل مطلق، إلى جانب فريق عمل مميز، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في سباق دراما رمضان 2026.

مسلسل «بيبو» يتكون من 15 حلقة، ويدور في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا والتشويق، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

أبطال مسلسل بيبو

ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، نورين أبو سعدة، أحمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، وئام مجدي، ودينا دياب.

وليد العطار الفنان وليد العطار أعمال وليد العطار أغانى وليد العطار وفاة والد وليد العطار

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

بيراميدز

فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

بيراميدز

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

كامويش

لو لاعب معتزل هيسجلها.. علاء ميهوب يعلق على فرصة كامويش الضائعة أمام البنك الأهلي

بالصور

تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

