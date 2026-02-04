قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
فن وثقافة

بصورة من الكواليس.. لقاء الخميسي تروج لمسلسلها الرمضاني روج أسود

ميرنا محمود

شوقت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها لمسلسلها الجديد روج أسود عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وشاركت لقاء الخميسي جمهورها صورا من الكواليس و علقت كاتبه:  انتظروني في رمضان مسلسل روج أسود .

تفاصيل العمل وموعد العرض
المسلسل من إنتاج شركة MGR لصاحبها المنتج ممدوح شاهين، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، إلى جانب كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي.

تدور أحداث "روج أسود" في إطار اجتماعي درامي حول قضايا محكمة الأسرة المصرية، ويعرض قصصًا متنوعة من داخل المحكمة، في 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.

أسرة العمل قاربت على إنهاء تصوير المشاهد الأخيرة، تمهيدًا لعرض المسلسل قريبًا، وسط توقعات بجذب جمهور واسع نظرًا لموضوعه الشيق وكوكبة النجوم المشاركة فيه.

