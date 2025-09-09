قريبا.. لقاء الخميسي تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد

شوقت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها لمسلسلها الجديد روج أسود عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتبت لقاءالخميسي: مسلسل روج أسود قريبا.





تفاصيل العمل وموعد العرض

المسلسل من إنتاج شركة MGR لصاحبها المنتج ممدوح شاهين، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، إلى جانب كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي.

تدور أحداث "روج أسود" في إطار اجتماعي درامي حول قضايا محكمة الأسرة المصرية، ويعرض قصصًا متنوعة من داخل المحكمة، في 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.

أسرة العمل قاربت على إنهاء تصوير المشاهد الأخيرة، تمهيدًا لعرض المسلسل قريبًا، وسط توقعات بجذب جمهور واسع نظرًا لموضوعه الشيق وكوكبة النجوم المشاركة فيه.