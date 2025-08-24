لقاء الخميسي تحتفل بالعرض الخاص للفيلم العالمي المدبلج للمصرية Grand Prix of Europe

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بالعرض الخاص للفيلم العالمي المدبلج للمصرية (Grand Prix of Europe)، بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن والإعلام، وذلك في أجواء احتفالية تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

فيلم Grand Prix of Europe هو عمل رسوم متحركة عائلي، تدور أحداثه في أجواء مليئة بالإثارة والكوميديا حول سباقات السيارات في أوروبا، حيث يخوض مجموعة من المتسابقين الشباب تحديات صعبة لتحقيق حلمهم في الفوز بالبطولة الكبرى.

القصة تمزج بين المغامرة وروح الدعابة والرسائل الإنسانية عن التعاون والإصرار على النجاح.

النسخة العربية جاءت بلمسة خاصة، عبر أداء صوتي لعدد من الفنانين، على رأسهم الفنانة لقاء الخميسي التي تجسد صوت سيندي، وتعود من خلاله إلى عالم الدبلجة بعد فترة غياب طويلة، حيث سبق وقدمت أصواتًا شهيرة في أفلام ديزني العالمية مثل مولان، الأميرة بل في “الجميلة والوحش”، وجين في “طرزان”.

الفيلم من إخراج أدهم سيد، والإشراف الفني على الدبلجة هايدي صقر، بينما تولى تسجيل الصوت مهندس الصوت مارك ممدوح.

وأكد فريق العمل أن الفيلم يهدف إلى تقديم تجربة مختلفة وممتعة للأسرة العربية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة الفنية في الأداء الصوتي والدبلجة.