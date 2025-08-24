وفاة والدة الموزع الموسيقي أمين نبيل والجنازة بعد صلاة المغرب اليوم

رحلت عن عالمنا منذ قليل والدة الموزع الموسيقي أمين نبيل، ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة المغرب.

موعد جنازة والدة أمين نبيل

وكتب امين نبيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدتي، صلاة الجنازة في جامع السيدة نفيسة اليوم بعد صلاة المغرب، والدفن بعد الصلاة في مدافن باب النصر”.

الموزع الموسيقي أمين نبيل

وأمين نبيل من ابرز الموزعين فى الساحة الفنية وكانت احدث اعماله اغنية اللى يقابل حبيبي للفنانة شيرين عبد الوهاب التى طرحت العام الماضي.

وتعاون أمين نبيل مع عدد من أبرز النجوم منهم تامر حسني ، وحسين الجسمي، و نوال الزغبي ، و تامر عاشور.