ضبط شاب متهم بطعن أمه وزوجها لخلافات بسبب الميراث بالمحلة والنيابة تحجزه

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة اليوم من ضبط شاب متهم بطعن أمه وزوجها "عمه" بواسطة أداة حادة إثر خلافات مالية بسبب الميراث بمدينة المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط الشاب المتهم



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة محاولة شروع شاب عشريني في إنهاء حياه والدته وزوجها (عمه) إثر خلافات أسرية وفر هاربا بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط الشاب المتهم وبحوزته السلاح المضبوط .

سقوط المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.