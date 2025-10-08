قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
مكتب نتنياهو ينفي: إسرائيل حددت فحوى المحادثة مع قطر دون تدخل أمريكي
مغامرة إفريقية.. موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

فرناس حفظي
فرناس حفظي
فرناس حفظي

منذ فجر التاريخ، كانت المحروسة أرضا تجلى الله فيها لموسى عليه السلام، فصارت شاهدا على اللقاء بين السماء والأرض، ومسرحا لرسالاتٍ حملت النور والهداية.

كانت أرضا يلجأ إليها الأنبياء والأطهار، وملاذا للمستضعفين في لحظات الخوف والضياع.

إليها جاء إبراهيم عليه السلام، وفيها عاشت مريم وولدها عيسى عليهما السلام، ومنها مر يوسف ويعقوب والأسباط، وعلى أرضها وجد الصحابة ملجأً حين ضاقت بهم السبل.

كانت مصر، وما زالت، دارا تُفتح فيها الأبواب لمن يطرقها، ويُروى فيها الخائف بالطمأنينة قبل الماء.

تاريخها يفيض بمعنى الأمان، لا بالكلمات، بل بالشواهد التي حفظها الزمن وكرستها المواقف.
واليوم، وبعد قرون من التحولات، يبقى المعنى واحدا وإن تغير الزمان.

فعقب استهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية، خرج بنيامين نتنياهو بتصريحات هدد حماس بأن  إسرائيل ستصل إليهم في أي مكان ، و أضاف ايضا إن كل دول الخليج وشمال إفريقيا، وحتى إيران وتركيا، أغلقت أبوابها في وجه قادة الحركة، بعدما أدركت عجزها عن حمايتهم من يد إسرائيل الطويلة.

لكن المشهد كان مختلفا تماما في المحروسة.
فهنا، على أرض تعرف معنى السيادة والأمان، وقف خليل الحية، رئيس وفد حماس، في مدينة شرم الشيخ، على بُعد كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، تحرسه هيبة الدولة المصرية وثقة لا تهتز في أجهزتها الأمنية.

مشهد وحده كفيل بأن يقول: الدار أمان.
في لحظة تتبدل فيها خرائط الولاءات، وتتكشف فيها موازين القوة الحقيقية في المنطقة، جاء ظهور وفد حركة حماس في شرم الشيخ ليعيد التذكير بمعنى "المكان" حين يكون له تاريخ وقرار.

لم تكن الصورة مجرد استقبال سياسي، بل إعلانا هادئا عن أن مصر لا تتحدث كثيرا، لكنها حين تختار أن تفتح بابها، تفعل ذلك من موقع يعرف قدره، ويعلم أن الكلمة على أرضه لا تُقال عبثا.

المحروسة وحدها ما زالت تمسك بخيوط التوازن في لحظات الاضطراب، تبقي قنواتها مفتوحة مع الجميع، وتدير المشهد بعقل باردٍ يزن الخطوات بميزان الدولة لا العاطفة.

وأن يقف خليل الحية في شرم الشيخ، على مرمى البصر من العدو الذي طالت أذرعه واغتيالاته، فذلك ليس مجرّد مشهد رمزي.

إنه تأكيد على أن مصر، برغم كل العواصف، ما زالت تملك القرار، وتمنح الأمان، وتفرض الاحترام.
ولأن السيادة لا تعلن بالشعارات، بل تُرى في التفاصيل، فإن تلك اللقطة الهادئة من شوارع شرم الشيخ كانت أبلغ من الضجيج السياسي والتصريحات المتباينة التي تتناثر في كل الاتجاهات.
كان الحضور أبلغ من الخطاب، والسكينة أعمق من أي بيان، وكأن الأرض نفسها تقول لمن فيها: هنا الدار أمان.

في هذه اللحظة، لم تصف المحروسة واقعا مؤقتا، بل أعادت إلى الأذهان وعدا قديما خط منذ عهد الأنبياء:
"ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين."

المحروسة موسى عليه السلام بين السماء والأرض إبراهيم عليه السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

نصر أكتوبر

نلتقي لنرتقي.. ندوة لخريجي الأزهر وجامعة مطروح لاستلهام روح نصر أكتوبر

ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

العزيمة والانتصار.. ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بذكرى نصر أكتوبر

فتاوى

فتاوى وأحكام.. فعل نهانا الله عنه في حديث قدسي يغفله الكثير.. سيدة تريد التوبة من السرقة رغم صومها وصلاتها.. ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد