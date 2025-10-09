قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب الخشوع في الصلاة.. 6 خطوات تعينك على حضور القلب
زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
رئيس السلام.. الصفحة الرسمية للبيت الأبيض تحتفي بـ ترامب بعد اتفاق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

السيارة المقلوبة
السيارة المقلوبة
ندى سويفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانقلاب سيارة أمام بوابات حدائق الأهرام وتعرض من بداخلها لإصابات طفيفة وسطحية. 

وتضمن مقطع الفيديو لقطات لانقلاب سيارة ملاكي بداخلها أشخاص أمام البوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام وتجمع الأهالي حولها في محاولة لانقاذ من بداخلها وانتظار وصول قوات الشرطة وأوناش لمرور لرفع السيارة المتضررة. 

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام بوابات حدائق الأهرام وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف تحسبا لسقوط مصابين فيما يتولى رجال المرور تسيير حركة الطريق ويرفع الونش السيارة لحين تحديد سبب الحادث وكيفية انقلاب السيارة. 

حدائق الأهرام انقلاب سيارة مقطع فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اللواء حاتم زين العابدين

رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الطلاق الصامت.. استشاري يوضح أبرز أسباب الانفصال في الكِبر

صورة أرشيفية

استشارية نفسية تكشف أسباب ارتفاع حالات الطلاق بين كبار السن

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: عملت على ترميم التداعيات التي حدثت في مصر بعد 2011 للإنطلاق نحو المستقبل.. أحمد موسى: رسائل طمأنة واضحة للمصريين

بالصور

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم
طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد