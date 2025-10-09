انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانقلاب سيارة أمام بوابات حدائق الأهرام وتعرض من بداخلها لإصابات طفيفة وسطحية.
وتضمن مقطع الفيديو لقطات لانقلاب سيارة ملاكي بداخلها أشخاص أمام البوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام وتجمع الأهالي حولها في محاولة لانقاذ من بداخلها وانتظار وصول قوات الشرطة وأوناش لمرور لرفع السيارة المتضررة.
وتلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام بوابات حدائق الأهرام وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف تحسبا لسقوط مصابين فيما يتولى رجال المرور تسيير حركة الطريق ويرفع الونش السيارة لحين تحديد سبب الحادث وكيفية انقلاب السيارة.