ضبط 13.5 طن مواد غذائية وملح طعام وألبان فاسدة خلال حملات رقابية مكثفة بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق والباعة الجائلين، لضبط أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة للمواطنين.

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بالبحيرة بشن حملات تفتيشية موسعة بمركز حوش عيسى ، أسفرت عن ضبط ما يقرب من (13.50) طن من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية .

حيث تم ضبط 420 كجم لبن غير صالح للاستهلاك ، بداخل تروسيكل وسيارة يحملان ألباناً مخصصة لمعامل الألبان داخل براميل بلاستيك زرقاء سبق استخدامها في الأغراض الكيماوية، وهي محظورة صحياً للاستخدام الغذائي ، وقد تبين أن اللبن مختلط بالشوائب والحشرات.

و ايضاً ضبط 12 طن ملح طعام تالف ومخزن بالعراء بجوار معملين غير مرخصين لمنتجات الألبان، ومجهول المصدر، وتظهر عليه علامات التلف والفساد الظاهري و ضبط 700 كجم سوداني مجهول المصدر ، كما تم ضبط مخبوزات وحلويات وملبن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر و ضبط كميات من مصنعات اللحوم والجمبري داخل أحد المطاعم، وجميعها بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر حياب للمخالفين

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين، والحفاظ على صحة المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة أو فرد يعبث بسلامة المواطنين وجودة المنتجات الغذائية.