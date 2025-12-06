وزير الإسكان يتفقد مشروعي M8 by the lake وبوغاز توصيل المياه لبحيرة نيو مارينا

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم، السبت، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا"، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان بالأعمال الجاري تنفيذها بمشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، وتبلغ مساحة البحيرات الجاري تنفيذها تبلغ نحو 820 ألف متر مربع، كما تفقد إحدى الوحدات بالمشروع.

وشدد على ضرورة أن يسير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

أسعار الأسماك اليوم السبت 6-12-2025 فى الأسواق غرفة الرعاية الصحية أولوية للدورات التدريبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال، ووضع جداول زمنية لجميع الأعمال، والتواجد الميداني المستمر للمتابعة على الأرض، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا.

ووجه المهندس شريف الشربيني بتكثيف العمالة والمعدات، وتوفير جميع احتياجات المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت وفقا للبرنامج الزمني للمشروع.