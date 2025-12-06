رمز نصر أكتوبر .. "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمد أحمد شبيب سفير العالم الإسلامي

كرّم برنامج دولة التلاوة الشيخ محمد أحمد شبيب، الذي يُعدّ من أبرز سفراء التلاوة في العالم الإسلامي.

وُلد الشيخ محمد في عام 1934 بقرية دونديت في محافظة الدقهلية، ونشأ في بيت يعشق القرآن الكريم. ومنذ صغره، حفظ القرآن الكريم وأتقن تجويده، وكان له صوت مميز جذب انتباه الكثيرين.

بدأ الشيخ محمد مسيرته في الكتّاب، وتعلم على يد الشيخ محمد إسماعيل، وكانت موهبته تبرز في كل مكان يذهب إليه، وفي مولد الشيخ جودة أبو عيسى في الشرقية، كانت لحظة فارقة في حياته، حيث وقف بجانب الشيخ مصطفى إسماعيل، وتلا القرآن الكريم،مما فتح له آفاقاً جديدة في مسيرته.

ومن اللحظات التاريخية البارزة في حياته، كان فجر يوم 6 أكتوبر 1973، حيث صدح بصوته العذب من سورة آل عمران، ليكون صوت النصر الذي رافق جنود مصر في عبور قناة السويس، كما تلى الشيخ محمد القرآن في المسجد الأقصى، وسط نصف مليون فلسطيني.

وظل الشيخ محمد أحمد شبيب يملأ العالم بصوته حتى رحيله في أبريل 2012، ليبقى صوته رمزاً من رموز النصر والروحانية.