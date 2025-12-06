قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
دوللي شاهين تكشف عن سر جمالها في ندوة صدي البلد | فيديو
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى
توك شو

رمز نصر أكتوبر .. "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمد أحمد شبيب سفير العالم الإسلامي

الشيخ محمد أحمد شبيب
الشيخ محمد أحمد شبيب
عبد الخالق صلاح

كرّم برنامج دولة التلاوة الشيخ محمد أحمد شبيب، الذي يُعدّ من أبرز سفراء التلاوة في العالم الإسلامي. 

وُلد الشيخ محمد في عام 1934 بقرية دونديت في محافظة الدقهلية، ونشأ في بيت يعشق القرآن الكريم. ومنذ صغره، حفظ القرآن الكريم وأتقن تجويده، وكان له صوت مميز جذب انتباه الكثيرين.

بدأ الشيخ محمد مسيرته في الكتّاب، وتعلم على يد الشيخ محمد إسماعيل، وكانت موهبته تبرز في كل مكان يذهب إليه، وفي مولد الشيخ جودة أبو عيسى في الشرقية، كانت لحظة فارقة في حياته، حيث وقف بجانب الشيخ مصطفى إسماعيل، وتلا القرآن الكريم،مما فتح له آفاقاً جديدة في مسيرته.

ومن اللحظات التاريخية البارزة في حياته، كان فجر يوم 6 أكتوبر 1973، حيث صدح بصوته العذب من سورة آل عمران، ليكون صوت النصر الذي رافق جنود مصر في عبور قناة السويس، كما تلى الشيخ محمد القرآن في المسجد الأقصى، وسط نصف مليون فلسطيني.

وظل الشيخ محمد أحمد شبيب يملأ العالم بصوته حتى رحيله في أبريل 2012، ليبقى صوته رمزاً من رموز النصر والروحانية.

الشيخ محمد إسماعيل محافظة الدقهلية الشيخ جودة أبو عيسى

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

