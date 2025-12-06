قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطالبات بتحرك تشريعي لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تجاوزات المدارس
محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة| صور
جنازة مهيبة من "قناة السويس"| أول صورة للطفل زياد ضحية معدية بورسعيد.. وشهود عيان: كان في خروجة مع صحابه
ولّع الدنيا.. أحمد شوبير يشيد بـ أداء أستون فيلا أمام أرسنال
رمز نصر أكتوبر .. "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمد أحمد شبيب سفير العالم الإسلامي
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب
ليه عملتوا كدا | تصريح مؤثر من أصالة عن حقيقة طلاقها
رئيس الوزراء اللبناني: حزب الله وافق على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يحصر السلاح بيد قوات الدولة
الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 2 آخرين بقضية خلية جبهة النصرة الثانية
طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق
التعاون الإسلامي تدين مخطط فتح رفح باتجاه واحد.. وتؤكد: التهجير القسري جريمة حرب
500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
اقتصاد

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر السبت 6 ديسمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا داخل أسواق الصاغة، وذلك بعد موجة استقرار قصيرة خلال الساعات الماضية، ليسجل الذهب انخفاضات جديدة سواء في الأعيرة المختلفة أو في سعر الجنيه الذهب، وسط متابعة حثيثة من جانب المستهلكين وتجار المعدن الأصفر. 

ويأتي هذا التراجع ليعكس حالة من التقلبات التي يشهدها سوق الذهب عالميًا ومحليًا، في ظل تغيرات مستمرة بأسعار الدولار والطلب الداخلي.

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يكسر التوقعات ويسجل رقمًا
 

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر تداولًا في سوق الصاغة ، لينخفض من 5670 جنيهًا إلى 5610 جنيهات للبيع، و5570 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس هبوطًا واضحًا مقارنة بالأسعار المسجلة يوم 1 ديسمبر. 

ويعد هذا الانخفاض امتدادًا لحالة التذبذب التي يمر بها المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية، متأثرًا بتحركات الأوقية عالميًا.

انخفاض الجنيه الذهب 480 جنيهًا خلال أيام

وفي تطور لافت داخل سوق المعدن الأصفر، تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم السبت ليسجل 44880 جنيهًا للبيع، و44560 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 480 جنيهًا مقارنة بسعره في 1 ديسمبر الجاري. 

ويعكس هذا التراجع تأثر الجنيه الذهب المباشر بهبوط سعر الذهب اليوم على مستوى الأعيرة المختلفة، خاصة عيار 21 الذي تُحسب قيمته على أساسه.

أسعار الذهب اليوم.. آخر تحديث 

تقدم السطور التالية التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم بمختلف الأعيرة في السوق بعد التراجع الجديد وقت كتابة التقرير :

سعر الذهب اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 بنهاية التعاملات الآن

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 6410 جنيه
سعر الشراء: 6365 جنيه

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 5875 جنيه
سعر الشراء: 5835 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 5610 جنيه
سعر الشراء: 5570 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 4810 جنيه
سعر الشراء: 4775 جنيه

سعر الذهب عيار 14

سعر البيع: 3740 جنيه
سعر الشراء: 3715 جنيه

سعر الذهب عيار 12

سعر البيع: 3205 جنيه
سعر الشراء: 3185 جنيه

سعر الأونصة محليًا

سعر البيع: 199420 جنيه
سعر الشراء: 197995 جنيه

سعر الجنيه الذهب

44880 جنيهًا للبيع
44560 جنيهًا للشراء

سعر أونصة الذهب عالميًا

4197.45 دولار

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم في السوق المصرية؟

يرجع التراجع الجديد في سعر الذهب اليوم إلى عوامل، أبرزها:
• انخفاض محدود في الأوقية عالميًا خلال تعاملات نهاية الأسبوع
• حالة الهدوء النسبي في الطلب المحلي بعد موجة الشراء السابقة
• استقرار سعر الدولار داخل السوق 

تراجع سعر الذهب

تأثير تراجع سعر الذهب على حركة البيع والشراء

أدى الانخفاض الأخير في سعر الذهب اليوم إلى تنشيط نسبي لحركة البيع داخل محلات الصاغة، خاصة في الأعيرة الاقتصادية مثل عيار 18 وعيار 14، نظرًا لتراجع أسعارها بشكل مناسب للمستهلكين. 

كما ساهم هبوط الجنيه الذهب بنحو 480 جنيهًا في زيادة الإقبال على الشراء، خاصة لمن يرغبون في الاستثمار قصير المدى أو الادخار دون مصنعية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

تشير توقعات المحللين إلى أن سعر الذهب اليوم قد يستمر في التذبذب خلال الأسبوع المقبل، في ظل ترقب الأسواق لقرارات اقتصادية عالمية قد تؤثر على حركة الأوقية الدولية. 

سعر الذهب بالمصنعية

تواصل المصنعية دورها المؤثر في تحديد السعر النهائي، حيث تتراوح رسوم المصنعية بين 100 و250 جنيهت للجرام حسب نوع العيار والمشغولات، وقد تزيد في بعض محلات الصاغة ذات العلامات التجارية.

