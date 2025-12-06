الهلال الأحمر يؤمّن بطولة ألفا فيت 2025 بالمتحف الكبير

يقدم الهلال الأحمر المصري، خدمات الإسعافات الأولية للمشاركين في بطولة « Alpha fit 2025 - ألفا فيت 2025»، التي تُقام اليوم، بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة وحضور أكثر من 3500 فرد من الجمهور.

وتتولى فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، تأمين فعاليات البطولة من الناحية الطبية، حيث تعامل مع 187 حالة إصابة حتى الآن، تنوعت بين الإغماءات، الكدمات ، السحجات ، الشد العضلي، الإجهاد الحراري، ويجرى تقديم الرعاية العاجلة داخل نقاط الإسعاف الميدانية لضمان سلامة اللاعبين.

يذكر أن، الهلال الأحمر المصرى لديه فرق طوارئ مدربة ومجهزة على أعلى مستوى لتقديم خدمات الإسعاف الاولى فى الأحداث والبطولات والفاعليات الكبرى.