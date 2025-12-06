الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ الممولين من العاملين في قطاع التعليم الإلكتروني بضرورة التسجيل الضريبي خلال 30 يومًا من بدء نشاطهم.

قالت مصلحة الضرائب في منشور صادر عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"؛ إن كل ممارس لنشاط التعليم الإلكتروني سواء المنصات او المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو أي صورة أخري عبر الإنترنت، ينبغي عليه التسجيل الضريبي خلال شهر من بدء مزاولة النشاط

وأضافت المصلحة إنه المكلفين بالتسجيل في نشاط التعليم الإلكتروني ضمن ما جاء بأحكام المادة 25 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد.

وأوضحت المصلحة إنه في حالة رغبة الممولين الحصول على المزيد من التفاصيل فينبغي عليهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395