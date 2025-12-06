قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص
أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان أداة لأجهزة معادية لمصر.. والدولة وقفت ضد مخطط التهجير
الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا
اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي
إصابة قوية لـ أكرم توفيق ولوان بيريرا في مواجهة مصر والإمارات بكأس العرب
حشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاص
أحمد موسى: هل ييجي اليوم بريطانيا اللي عملت الإخوان تصنفهم تنظيم إرهابي؟
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية
أحمد موسى : الرئيس السيسي عايز يعمل 500 مدرسة يابانية في مصر
هيتخانقوا على الفلوس.. حسام الغمري يكشف عن الفضائح المتوقعة لجماعة الإخوان
أوكرانيا تنقل المواجهة للعمق الروسي .. تحوّل استراتيجي يستهدف شلّ الاقتصاد وردع موسكو
أحمد موسى: صندوق النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي
طريقة نقل البطاقة التموينية 2025 وإضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية

طريقة نقل البطاقة التموينية 2025 وإضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية
طريقة نقل البطاقة التموينية 2025 وإضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية
عبد الفتاح تركي

طريقة نقل البطاقة التموينية .. تشهد محركات البحث خلال الساعات الحالية ارتفاعا ملحوظًا في اهتمام المواطنين بطريقة نقل البطاقة التموينية 2025؛ وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى بشكل إلكتروني متكامل عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل حصول المستحقين على خدمات الدعم، من دون الحاجة إلى التنقل أو التزاحم في المقرات الحكومية.

ويأتي هذا، ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة التموين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى درجات الدقة والسهولة.

البطاقة التموينية

طريقة نقل البطاقة التموينية 2025

تزايد البحث بشكل واضح من قبل أصحاب البطاقات التموينية عن تفاصيل وآليات النقل الإلكتروني، خاصةً بعد أن أصبحت منصة مصر الرقمية هي المنفذ الرئيسي لإتمام الخدمات التموينية، بما في ذلك نقل البطاقة التموينية، وإضافة المواليد الجدد إلى منظومة الدعم.

وتلقى هذه الخدمات اهتماما كبيرا من ملايين المواطنين نظرًا إلى ارتباطها المباشر بالحصول على السلع الأساسية والخبز المدعم، ما يجعل معرفة الخطوات الصحيحة أمرًا ضروريًا.

شروط نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى

أكدت وزارة التموين أن خدمة نقل بطاقة التموين متاح فقط لمالك البطاقة، أو ما يُعرف بـ رب الأسرة، مشيرة إلى أن العملية تتم وفق شرطين أساسيين يجب توافرهما لاستكمال الخدمة.

البطاقة التموينية

ويتمثل الشرط الأول في أن يكون صاحب البطاقة التموينية من الفئات المستحقة للدعم، وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التموين.

أما الشرط الثاني فيتعلق بعدم خضوع صاحب البطاقة لأي من شروط الاستبعاد من منظومة التموين؛ وذلك لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المنظومة.

وتشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط قبل الشروع في تقديم طلب نقل البطاقة، حيث يتم مراجعة البيانات بشكل إلكتروني؛ للتأكد من سلامتها، مما يسهم في تحسين دقة المعلومات، وتقليل أي حالات تلاعب أو أخطاء قد تؤثر على آليات صرف الدعم.

تظلمات البطاقة التموينية

خطوات نقل البطاقة التموينية 2025 عبر منصة مصر الرقمية

وضعت وزارة التموين خطوات واضحة لنقل بطاقة التموين إلكترونيًا، بهدف تسهيل الإجراء على المواطنين، وضمان سرعة إتمامه دون تعقيدات، حيث تتم العملية من خلال “منصة مصر الرقمية” عبر الخطوات الآتية.

ويبدأ المواطن بالدخول إلى “منصة مصر الرقمية” عبر الرابط الرسمي digital.gov.eg ثم يقوم بالضغط على “خدمات التموين” واختيار خدمة “نقل من محافظة إلى أخرى”.

وبعد ذلك يتعين على المستخدم “تسجيل الدخول” إلى حسابه الشخصي المسجل على المنصة أو إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاكه حسابًا مسبقًا، وفي الخطوة التالية يقوم المواطن بـ"إدخال بيانات المحافظة المراد النقل إليها" بدقة كاملة، ثم يختتم العملية بالضغط على “تأكيد الطلب”.

وتتيح المنصة متابعة حالة الطلب بشكل سهل وواضح؛ ما يساعد المستفيدين على معرفة تطورات الإجراءات، من دون الحاجة لأي تواصل ورقي أو مراجعات.

مطالبات برفع نصيب الفرد بالبطاقة التموينية لـ 150 جنيه

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025

تعد خدمة إضافة المواليد الجدد من أكثر الخدمات التي تشهد اهتماما داخل منظومة التموين، وأوضحت وزارة التموين خطوات الإضافة عبر منصة مصر الرقمية، وذلك ضمن سياسة الوزارة لتحديث بيانات الأسر المستفيدة وضمان حصول الأطفال المستحقين على الدعم.

وتبدأ خطوات الإضافة بالدخول إلى منصة مصر الرقمية ثم الضغط على أيقونة التموين، وبعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل رقم الهاتف، والرقم السري، ويقوم باختيار خدمات التموين.

وفي الخطوات الآتية يقوم صاحب البطاقة بكتابة الاسم الأول للأم، ثم الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

وبعد ذلك يتم كتابة اسم المولود رباعيا وفقا لما هو مدون في شهادة الميلاد، ثم إدخال الرقم القومي للمولود وتحديد صلة القرابة، ثم الضغط على ضم الأبناء وبعدها الضغط على إضافة.

وتسهم هذه الإجراءات في ضمان تسجيل المواليد المستحقين بشكل صحيح داخل المنظومة.

تشغيل البطاقة التموينية

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي تنظم عملية إضافة المواليد الجدد، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتشمل هذه الشروط، أن تكون البطاقة التموينية مسجل بها 3 أفراد فقط، ليتم إضافة فرد رابع بشرط أن تكون الأسرة من “الأولى بالرعاية”.

كما يشترط ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد وهم الزوج والزوجة واثنان من الأبناء.

ويضاف إلى ذلك شرط ألا يزيد المعاش الشهري للأسرة عن 2500 جنيه، وأن يكون الدخل الشهري لصاحب البطاقة أقل من 3 آلاف جنيه.

كما تشترط الوزارة ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات؛ حتى يمكن إضافتهم ضمن منظومة التموين.

البطاقة التموينية

وبهذه الخطوات والشروط، أكدت وزارة التموين استمرار جهودها لتوفير خدمات أسهل وأكثر دقة للمواطنين، مع ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل عادل وشفاف، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

البطاقة التموينية نقل البطاقة التموينية نقل البطاقة التموينية 2025 إضافة المواليد على بطاقة التموين منصة مصر الرقمية التموين شروط نقل بطاقة التموين طريقة نقل بطاقة التموين إلكترونيا إضافة المواليد مصر الرقمية

