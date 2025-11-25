كيفية إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
أصل الحكاية

كيفية اضافة المواليد إلى البطاقة التموينية؟
ولاء خنيزي

تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن الزحام والإجراءات الورقية.

وبات بإمكان الفرد إنجاز عدد كبير من معاملاته الحكومية عبر المنصات الرقمية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المصالح الرسمية.

 وتأتي خدمات التموين على رأس هذه الجهود لما تمثله من أهمية يومية للأسر المستحقة للدعم، حيث تستطيع العديد من الأسر الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة الرقمية، وهو ما سنرصده خلال السطور التالية.

إتاحة ضمّ المواليد عبر المنصة الرقمية

يتساءل كثير من المواطنين عن إمكانية إضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية، وفي هذا الإطار وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية تُمكّن رب الأسرة من ضم أفراد أسرته إلى البطاقة التموينية بسهولة، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية التي تتيح تنفيذ الخطوات دون التوجه نهائيًا إلى مكاتب التموين. 

كيفية إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية 

توضح وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خدمة اضافة المواليد متاحة الآن للمواطنين المستحقين للدعم، حيث تبدأ العملية بالدخول إلى منصة مصر الرقمية ثم اختيار خدمات التموين، ومن بينها خدمة ضمّ أفراد أسرتي، وبعد قراءة الشروط والموافقة عليها يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة بدقة وصحة لضمان قبول الطلب.

شروط ضمّ أفراد الأسرة

أعلنت وزارة التموين أن استخدام هذه الخدمة يخضع لعدد من الضوابط التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة، وألا يكون الشخص المطلوب إضافته مسجلًا على بطاقة تموينية أخرى أو ضمن الفئات المستبعدة من الدعم، كما يشترط عدم تسجيل أسماء متوفين أو أفراد غير مقيمين على نفس عنوان صاحب البطاقة.

خدمات تموينية إلكترونية أخرى

تندرج خدمة ضمّ أفراد الأسرة ضمن منظومة أوسع أطلقتها وزارة التموين لإتاحة عدد كبير من الإجراءات عبر المنصة الرقمية دون الحاجة لزيارة مكاتب التموين، وتشمل هذه الخدمات تحديث بيانات البطاقة التموينية، واستخراج بدل فاقد أو تالف، والاستعلام عن عدد الأفراد والمتبقي من الدعم، إضافة إلى خدمة نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، والفصل الاجتماعي الذي يُعرف بالفصل النفسي.

