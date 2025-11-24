قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطر الإدمان الرقمي لدى الأطفال.. كيف تحمي ابنك؟

خطر الإدمان الرقمي لدى الأطفال.. كيف تحمي ابنك؟
خطر الإدمان الرقمي لدى الأطفال.. كيف تحمي ابنك؟
ولاء خنيزي

لم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد ترفيه عابر للصغار، بل أصبحت لدى بعضهم مدخلًا إلى عزلة رقمية تسحبهم تدريجيًا بعيدًا عن عالمهم الواقعي، مؤثرة في نموهم النفسي والعقلي والاجتماعي، ومع ازدياد الساعات التي يقضيها الأطفال أمام الشاشات بدأت تظهر مؤشرات تستدعي القلق مثل اضطراب النوم وضعف التحصيل الدراسي وظهور نوبات التوتر والعدوانيّة بصورة مفاجئة، وذلك وفقًا لما نشره موقع Raising Children Networkوهو الموقع المتخصص في إرشاد الأسر حول سلوكيات الأطفال والمراهقين.

كيف يبدأ الانجذاب ثم يتحوّل إلى إدمان

يبدأ الأمر غالبًا بفضول بسيط أو رغبة في المتعة، غير أنّ تصميم الألعاب الحديثة يعتمد على آليات تعزيز ذهني تقوم على التحفيز الفوري الذي يدفع الدماغ لإفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالشعور بالمتعة، ومع تكرار اللعب يعتاد الدماغ هذا المستوى من التحفيز فيحتاج الطفل إلى وقت أطول للحصول على الشعور نفسه فيدخل تدريجيًا في دائرة الإدمان دون أن يدرك خطورتها.

تراجع التفاعل الاجتماعي

مع تراكم الساعات التي يقضيها أمام اللعبة تتراجع رغبة الطفل في التفاعل الاجتماعي الحقيقي، فينسحب من محيطه العائلي ويميل إلى العوالم الافتراضية، مما يقلل من قدرته على تكوين صداقات واقعية أو المشاركة في أنشطة اجتماعية متنوعة.

مؤشرات تحذيرية تستدعي الانتباه

تظهر العلامات الأولى مبكرًا مثل اضطراب النوم، وتراجع الأداء الدراسي، والقلق أو العصبيّة عند محاولة منعه من اللعب، إلى جانب الكذب بشأن الوقت الذي يقضيه أمام الأجهزة، وقد يلاحظ الأهل أنّ طفلهم أصبح أكثر انعزالًا وأقل رغبة في التفاعل مع الأسرة أو ممارسة أي نشاط بديل.

كما يشير مختصون إلى انتشار ما يُعرف بـ «غضب اللاعب» وهو نمط عدواني يظهر عند الخسارة أو أثناء اللعب، ويتخذ صورًا متعددة مثل الصراخ أو استخدام ألفاظ جارحة أو تحطيم بعض الأدوات القريبة منه.

دور الأسرة في كسر دائرة الإدمان

تبدأ المواجهة من الحوار الهادئ، فالطفل يحتاج إلى الشعور بالأمان والإنصات أكثر من حاجته إلى اللوم، ويستحسن أن يتحدث الوالدان معه حول الألعاب التي يفضلها وأسباب انجذابه إليها، ومن ثم فهم الدوافع الخفية مثل الشعور بالملل أو الحاجة إلى التقدير أو محاولة الهروب من ضغوط نفسية معيّنة.

بعد ذلك يأتي وضع حدود واضحة لوقت الشاشة عبر تحديد ساعات محددة للعب أسبوعيًا أو الفصل بين فترات اللعب والدراسة والنوم، ويعتبر الثبات في تطبيق القواعد عاملًا أساسيًا في نجاحها بعيدًا عن العقاب القاسي أو المنع المفاجئ الذي قد يزيد التوتر.

استبدال العادات بعادات أكثر صحة

لا يمكن تقليل تعلق الطفل بالألعاب دون توفير بدائل جذابة تشغله بالطاقة نفسها، لذا يُنصح بتشجيعه على المشاركة في أنشطة رياضيّة أو فنية مثل الرسم والموسيقى أو الانضمام إلى أنشطة جماعية تمنحه شعورًا بالإنجاز الحقيقي، كما أنّ تنظيم أنشطة عائلية منتظمة مثل قضاء يوم بلا شاشات أو ممارسة ألعاب واقعية يسهم في إعادة بناء الروابط الاجتماعية.

متى يصبح التدخل المتخصص ضرورة

عندما تظهر تأثيرات واضحة على الدراسة أو المزاج أو النوم، أو ينسحب الطفل تدريجيًا من حياته اليومية، يكون من الضروري استشارة مختص في الطب النفسي للأطفال أو العلاج السلوكي، إذ يستطيع الأخصائي تحديد ما إذا كان الطفل يعاني من إدمان فعلي ووضع خطة علاجية تشمل إدارة الوقت والتعامل مع الدوافع النفسية وإعادة تدريب الدماغ على التحكم في الرغبة الملحّة باللعب.

الإدمان الرقمي الألعاب الإلكترونية الأطفال الإدمان خطر الإدمان الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

كنا إمتى قريبين.. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد بلاغها ضده

خالد جلال

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

تامر حسني يشارك أسماء جلال أول عمل بعد جراحة الكلى

تامر حسني يشارك أسماء جلال في أول عمل بعد جراحة الكلى

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد