ألفت عمر: ابني سليم ثمرة كفاحي في الحياة

تحدثت الفنانة ألفت عمر، عن ابنها سليم، ومواقفها معه، خلال لقاء مع موقع صدى البلد.

وقالت ألفت عمر، إن ابنها سليم، ثمرة كفاحها في الحياة وتحمد الله بأنها أحسنت تربيته بشكل يجعلها متزن نفسيا ويستطيع أن يكون شخص نافع في المجتمع، متمنية لهم بأن يصبح ناجح في مستقبله.

أعمال ألفت عمر

يذكر أن أحدث أعمال ألفت عمر الفنية هو مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل قلع الحجر

مسلسل "قلع الحجر" من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم. إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

قصة مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل "قلع الحجر" في منطقة النوبة وقرية قمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة. أحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق. العمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.