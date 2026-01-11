اختيار فيلم صوت هند رجب ضمن القائمة الطويلة لجوائز البافتا

حقق الفيلم التونسي «صوت هند رجب» للمخرجة كوثر بن هنية خطوة جديدة في مسيرته العالمية، بعدما تم اختياره ضمن القائمة الطويلة لجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون «بافتا» لعام 2026، حيث ينافس على جائزتي أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي.

ومن المقرر الكشف عن القائمة النهائية للترشيحات يوم الثلاثاء 27 يناير، بينما يقام حفل توزيع الجوائز يوم الأحد 22 فبراير.

تفاصيل فيلم صوت هند رجب

صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية ممثل تونس في جوائز الأوسكار والحائز على جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو من بطولة سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتو جي، ومونتاج قتيبة برهمجي، ماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق.

اختتم الفيلم الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشارك أيضًا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما تم اختياره ليكون فيلم ختام مهرجان القاهرة في دورته المقبلة.

وتدور قصته في 29 يناير 2024، عندما تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا، بأن طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها، وكان اسمها هند رجب.