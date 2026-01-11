ميرنا وليد: كنا هنغرق أثناء تصوير مشهد فى مسلسل روح أوف

كشفت الفنانة ميرنا وليد ، تفاصيل تصوير مشهد فى مسلسل “روح أوف”، حيث كاد أن يتسبب فى غرقهم بالبحر أثناء التصوير.

وقالت ميرنا وليد، فى تصريح خاص لصدى البلد : كنا هنغرق أثناء تصوير مشهد فى مسلسل “روح أوف” حيث تم تصوير العمل فى إحدي المناطق فى شرم الشيخ، وكان هناك مد وجذر وراى صناع العمل أن من الممكن تصوير إحدى المشاهد فى عرض البحر حيث ظهر بهذه المنطقة ما يشبه الجزيرة نتيجة عنلية المد والجذر.

وأضافت ميرنا وليد: وأثناء التصوير بدات المياه تعود بقوة وتملئ المنطقة التى نصور بها حتى وصل ارتفاعها الى حد الركبة وبرغم من ذلك تم استكمال التصوير حتى انتهينا تماما منه وسرعان مع غادرنا المكان حتى لا يصاب أحد من فريق العمل.

تفاصيل مسلسل روح أوف

مسلسل «روح أوف» يقدم تجربة درامية كوميدية غير تقليدية، تدور أحداثها داخل عالم الموسيقى، مسلطًا الضوء على صراع الأجيال بين نجم غنائي لمع اسمه بقوة في تسعينات القرن الماضي، قبل أن يخبو نجمه، فيجد نفسه مضطرًا للدخول في عالم الراب والتعاون مع نجومه الصاعدين، لتنشأ مواجهة فنية ساخنة بين جيلين في محاولة لاستعادة المجد الضائع.

أبطال مسلسل روح أوف

ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم: منذر ريحانة، ميرنا وليد، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، طارق النهري، شريف باهر، محمد سليمان، طاهر أبو ليلة، رضا حامد، رانيا التومي، أشرف طلبة، ونرمين جمال، إلى جانب مشاركة لافتة لعدد من نجوم الراب، من بينهم سمير عفرتو، فليكس، ريشا كوستا، سماره، فيفتي، سادات، والباور العالي، في توليفة تجمع بين التمثيل والموسيقى المعاصرة.

كما يشهد المسلسل مشاركة مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينهم عمرو صحصاح وعايدة غنيم، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رضوان، عمرو عبد الجليل، محمد محمود، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب مشاركة الوجه الجديد ريم توفيق.

العمل من إخراج كريم رفعت، وتم تصوير نصف مشاهده في شرم الشيخ والعين السخنة، بينما تتواصل حاليًا عمليات التصوير في أبو ظبي، ضمن خطة تعتمد على تنوع مواقع التصوير لخدمة الأحداث وإضفاء طابع بصري مختلف.