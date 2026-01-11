قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميرنا وليد: كنا هنغرق أثناء تصوير مشهد فى مسلسل روح أوف

ميرنا وليد
ميرنا وليد
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة ميرنا وليد ، تفاصيل تصوير مشهد فى مسلسل “روح أوف”، حيث كاد أن يتسبب فى غرقهم بالبحر أثناء التصوير. 

وقالت ميرنا وليد، فى تصريح خاص لصدى البلد : كنا هنغرق أثناء تصوير مشهد فى مسلسل “روح أوف” حيث تم تصوير العمل فى إحدي المناطق فى شرم الشيخ، وكان هناك مد وجذر وراى صناع العمل أن من الممكن تصوير إحدى المشاهد فى عرض البحر حيث ظهر بهذه المنطقة ما يشبه الجزيرة نتيجة عنلية المد والجذر. 

وأضافت ميرنا وليد: وأثناء التصوير بدات المياه تعود بقوة وتملئ المنطقة التى نصور بها حتى وصل ارتفاعها الى حد الركبة وبرغم من ذلك تم استكمال التصوير حتى انتهينا تماما منه وسرعان مع غادرنا المكان حتى لا يصاب أحد من فريق العمل. 

تفاصيل مسلسل روح أوف 

مسلسل «روح أوف» يقدم تجربة درامية كوميدية غير تقليدية، تدور أحداثها داخل عالم الموسيقى، مسلطًا الضوء على صراع الأجيال بين نجم غنائي لمع اسمه بقوة في تسعينات القرن الماضي، قبل أن يخبو نجمه، فيجد نفسه مضطرًا للدخول في عالم الراب والتعاون مع نجومه الصاعدين، لتنشأ مواجهة فنية ساخنة بين جيلين في محاولة لاستعادة المجد الضائع.

أبطال مسلسل روح أوف 

ويضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم: منذر ريحانة، ميرنا وليد، صلاح عبد الله، نانسي صلاح، طارق النهري، شريف باهر، محمد سليمان، طاهر أبو ليلة، رضا حامد، رانيا التومي، أشرف طلبة، ونرمين جمال، إلى جانب مشاركة لافتة لعدد من نجوم الراب، من بينهم سمير عفرتو، فليكس، ريشا كوستا، سماره، فيفتي، سادات، والباور العالي، في توليفة تجمع بين التمثيل والموسيقى المعاصرة.

كما يشهد المسلسل مشاركة مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينهم عمرو صحصاح وعايدة غنيم، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رضوان، عمرو عبد الجليل، محمد محمود، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب مشاركة الوجه الجديد ريم توفيق.

العمل من إخراج كريم رفعت، وتم تصوير نصف مشاهده في شرم الشيخ والعين السخنة، بينما تتواصل حاليًا عمليات التصوير في أبو ظبي، ضمن خطة تعتمد على تنوع مواقع التصوير لخدمة الأحداث وإضفاء طابع بصري مختلف.

ميرنا وليد أعمال ميرنا وليد أفلام ميرنا وليد الفنانة ميرنا وليد غرق ميرنا وليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد