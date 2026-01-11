منهم نانسي عجرم وهنيدي.. نجوم الفن يحتفلون بوصول منتخب مصر إلى نصف نهائي

حرص عدد من النجوم على التفاعل مع الحدث الرياضي الأهم حاليا وهو منافسة المنتخب القومي على بطولة أمم أفريقيا ووصوله الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار.

ونرصد فى التقرير التالي تفاعل عدد من النجوم مع فوز المنتخب المصري أمس.

آيتن عامر

احتفلت الفنانة آيتن عامر بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين على نظيره كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ونشرت "آيتن" مقطع فيديو عبر استوري حسابها على "انستجرام" عقب انتهاء المباراة، وظهرت وهي بعلم مصر وقامت بغناء أغنية "والله وعملوها الرجالة" المعروفة للفنان حمادة هلال.

نانسي عجرم

وكتبت نانسى عجرم فى تغريدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع إكس: "مبروك لمصر أم الدنيا منتخب الفراعنة ربح مرة جديدة وتأهل، وإن شاء الله من فوز لفوز بعد أكبر!، كأس الأمم الإفريقية".

محمد هنيدي

علّق الفنان محمد هنيدي على فوز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في أمم إفريقيا.

وكتب هنيدي في منشوره عبر موقع فيسبوك: "تم ترويض الأفيال بنجاح، متعودين… مبرووووك لمصر".

محمود الليثي

وشارك الليثي صورة له مع الجماهير المصرية و علق عليها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “مبرووك لأم الدنيا”.

منة فضالي

بينما قالت منة فضالي في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «مبروك لمصر، مبروك لرجالتنا اللي رافعين راسنا، فرحتونا والله، وربنا معاكم، تحيا مصر».