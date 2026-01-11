قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
فن وثقافة

العوضي فى مواجهة ياسمين عبد العزيز.. منافسة شرسة بين نجوم مسلسلات 30 حلقة

مسلسل علي كلاي
مسلسل علي كلاي
أحمد إبراهيم

يشهد الموسم الرمضاني المقبل منافسة محتدمة بين عدد كبير من نجوم الصف الأول، من خلال أعمال متنوعة مكونة من 30 حلقة، تجمع بين الأكشن، الاجتماعي، الرومانسي، والتشويق. 

ونرصد فى التقرير التالي أبرز الأعمال المكونة من 30 حلقة. 

مسلسل على كلاي

ويشارك أحمد العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل علي كلاي، مواصلا حضوره القوي بعد النجاح الذي حققه في رمضان الماضي، ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل فن الحرب 

ويعود يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام خمس سنوات، من خلال مسلسل فن الحرب، الذي يجمعه بالفنانة شيري عادل، ويشارك في بطولته دنيا سامي وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ويعرض على شاشات المتحدة.

مسلسل المداح 

أما حمادة هلال يكمل نجاح سلسلة المداح من خلال الجزء السادس المداح 6، بمشاركة هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي وعلاء مرسي، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل أولاد الراعي

ويخوض ماجد المصري المنافسة بمسلسل أولاد الراعي، وهو عمل اجتماعي من 30 حلقة، من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل وإنتاج فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل رأس الأفعي

ويعود أمير كرارة بمسلسل أكشن جديد بعنوان رأس الافعي، يتناول بطولات الأمن الوطني في مواجهة الإرهاب، ويشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب، ماجدة زكي، شريف منير وآخرون، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

مسلسل على قد الحب

وتشارك نيللي كريم في رمضان 2026 بمسلسل على قد الحب، الذي ينتمي للإطار الاجتماعي الرومانسي، ويشاركها البطولة شريف سلامة، أحمد سعيد عبد الغني، مها نصار وعدد من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

مسلسل درش

كما يظهر مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل درش، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، طارق النهري، رياض الخولي، سلوى خطاب، وعايدة رياض وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.  

مسلسل وننسى اللي كان

وتنافس ياسمين عبد العزيز بمسلسل وننسى اللي كان، في تعاون جديد مع كريم فهمي، ويشارك في العمل شيرين رضا، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

مسلسل الست موناليزا

وتقود مي عمر بطولة مسلسل الست موناليزا، بمشاركة سوسن بدر، وفاء عامر، إنجي المقدم وشيماء سيف وتأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد على، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي نفسي، ويعرض على قناة MBC مصر.

مسلسل الكينج

كما يخوض محمد عادل إمام السباق الرمضاني بمسلسل الكينج، بمشاركة ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

مسلسل عباس الريس

وتضم القائمة مسلسل عباس الريس، الذي يقوم ببطولته عمرو سعد ويضم فى بطولته أيضا تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويعرض على شاشة MBC مصر.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ميلان

تشكيل ميلان وأرتيميو فرانكي بالدوري الإيطالي

تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث

آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

منتخب الجزائر

الجزائر تقدم شكوى رسمية ضد التحكيم بعد خروجها من ربع نهائي أمم أفريقيا

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

