العوضي فى مواجهة ياسمين عبد العزيز.. منافسة شرسة بين نجوم مسلسلات 30 حلقة

يشهد الموسم الرمضاني المقبل منافسة محتدمة بين عدد كبير من نجوم الصف الأول، من خلال أعمال متنوعة مكونة من 30 حلقة، تجمع بين الأكشن، الاجتماعي، الرومانسي، والتشويق.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز الأعمال المكونة من 30 حلقة.

مسلسل على كلاي

ويشارك أحمد العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل علي كلاي، مواصلا حضوره القوي بعد النجاح الذي حققه في رمضان الماضي، ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل فن الحرب

ويعود يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام خمس سنوات، من خلال مسلسل فن الحرب، الذي يجمعه بالفنانة شيري عادل، ويشارك في بطولته دنيا سامي وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ويعرض على شاشات المتحدة.

مسلسل المداح

أما حمادة هلال يكمل نجاح سلسلة المداح من خلال الجزء السادس المداح 6، بمشاركة هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي وعلاء مرسي، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل أولاد الراعي

ويخوض ماجد المصري المنافسة بمسلسل أولاد الراعي، وهو عمل اجتماعي من 30 حلقة، من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل وإنتاج فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل رأس الأفعي

ويعود أمير كرارة بمسلسل أكشن جديد بعنوان رأس الافعي، يتناول بطولات الأمن الوطني في مواجهة الإرهاب، ويشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب، ماجدة زكي، شريف منير وآخرون، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

مسلسل على قد الحب

وتشارك نيللي كريم في رمضان 2026 بمسلسل على قد الحب، الذي ينتمي للإطار الاجتماعي الرومانسي، ويشاركها البطولة شريف سلامة، أحمد سعيد عبد الغني، مها نصار وعدد من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

مسلسل درش

كما يظهر مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل درش، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، طارق النهري، رياض الخولي، سلوى خطاب، وعايدة رياض وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل وننسى اللي كان

وتنافس ياسمين عبد العزيز بمسلسل وننسى اللي كان، في تعاون جديد مع كريم فهمي، ويشارك في العمل شيرين رضا، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

مسلسل الست موناليزا

وتقود مي عمر بطولة مسلسل الست موناليزا، بمشاركة سوسن بدر، وفاء عامر، إنجي المقدم وشيماء سيف وتأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد على، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي نفسي، ويعرض على قناة MBC مصر.

مسلسل الكينج

كما يخوض محمد عادل إمام السباق الرمضاني بمسلسل الكينج، بمشاركة ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

مسلسل عباس الريس

وتضم القائمة مسلسل عباس الريس، الذي يقوم ببطولته عمرو سعد ويضم فى بطولته أيضا تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويعرض على شاشة MBC مصر.