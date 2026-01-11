قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضحكتني يا تيتو .. عبلة سلامة تكشف كواليس كوميدية من حلقة طارق العريان

الإعلامية عبلة سلامة
الإعلامية عبلة سلامة
أحمد إبراهيم

عبرت الإعلامية عبلة سلامة عن سعادتها الكبيرة بتصدر حلقتها مع المخرج الكبير والمنتج طارق العريان تريند جوجل في برنامجها "عندك وقت مع عبلة" المذاع يوم السبت من كل أسبوع على شاشة mbc مصر.  

واتسمت الحلقة بالعديد من المواقف الكوميدية التي جعلت الاستوديو بكامله ينفجر من الضحك خصوصا عندما سألت عبلة سلامة العريان عن الممثل العالمي الذي يتمنى أن يعمل معه

أجاب العريان أنه يتمنى العمل مع روبرت دي نيرو لتقاطعه عبلة قائلة "ومارلون براندو ونبي" ليفاجئها العريان أنه توفى منذ عام 2004 مما جعلهما ينفجران من الضحك وكل فريق العمل بالاستوديو. 

وكشفت عبلة سلامة أنها طلبت من إعداد البرنامج وفريق المونتاج إذاعتها كما هي بدون حذف رغم طلب العريان حذفها مازحا "شيلوها ونبي ده مات من زمان أوي" إلا أنها أصرت على وجودها في الحلقة لتوضح كواليس هذه الحلقة الناجحة والتي اسمت بالإنسانية والصدق وخفة الظل. 

وكشف العريان خلال الحلقة الكثير عن حياته الشخصية وعلاقته بوالده المنتج رياض العريان قائلا “أبويا معايا كان منتج صعب وطلع عيني لما قررت أعمل فيلم الامبراطور لكن ده فرق معايا واتعلمت منه كتير ولحد دلوقتي بشوفه في كل عرض خاص”. 

وتحدث طارق العريان عن أقرب أصدقاءه بالوسط الفني وهو الفنان عمرو يوسف وكشف العريان أنه يتمنى العمل مع الفنان العالمي روبرت دي نيرو

وعن مسيرته المهنية كشف العريان أن رغبته بعد فيلمي الامبراطور والباشا هو العودة إلى هوليود والعمل هناك وأنه واجه صعوبة في القبول هناك بسبب مشكلة جودة الصوت في فيلم الباشا 

وعن عمله كمنتج ومخرج كشف العريان أنه يحب الإخراج أكثر من أي شيء ولكنه يحب الانتاج أيضا قائلا “الاخراج متعة أكبر في الشغل ثم الانتاج ومبحبش الكليبات عملتها في فترة في بداياتي مع عمرو دياب علشان طنت عاوز أحوش فلوس علشان أعرف أنتج أفلام وأنا مخرج هادي”

برنامج عندك وقت مع عبلة

جدير بالذكر أن، «عندك وقت مع عبلة»، برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه الإعلامية عبله سلامة، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات الحلوة والأوقات الصعبة، من خلال أسئلة ذكية مُخطط لها بعناية لكل ضيف. 

طارق العريان عبلة سلامة الإعلامية عبلة سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد