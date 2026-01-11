ضحكتني يا تيتو .. عبلة سلامة تكشف كواليس كوميدية من حلقة طارق العريان

عبرت الإعلامية عبلة سلامة عن سعادتها الكبيرة بتصدر حلقتها مع المخرج الكبير والمنتج طارق العريان تريند جوجل في برنامجها "عندك وقت مع عبلة" المذاع يوم السبت من كل أسبوع على شاشة mbc مصر.

واتسمت الحلقة بالعديد من المواقف الكوميدية التي جعلت الاستوديو بكامله ينفجر من الضحك خصوصا عندما سألت عبلة سلامة العريان عن الممثل العالمي الذي يتمنى أن يعمل معه

أجاب العريان أنه يتمنى العمل مع روبرت دي نيرو لتقاطعه عبلة قائلة "ومارلون براندو ونبي" ليفاجئها العريان أنه توفى منذ عام 2004 مما جعلهما ينفجران من الضحك وكل فريق العمل بالاستوديو.

وكشفت عبلة سلامة أنها طلبت من إعداد البرنامج وفريق المونتاج إذاعتها كما هي بدون حذف رغم طلب العريان حذفها مازحا "شيلوها ونبي ده مات من زمان أوي" إلا أنها أصرت على وجودها في الحلقة لتوضح كواليس هذه الحلقة الناجحة والتي اسمت بالإنسانية والصدق وخفة الظل.

وكشف العريان خلال الحلقة الكثير عن حياته الشخصية وعلاقته بوالده المنتج رياض العريان قائلا “أبويا معايا كان منتج صعب وطلع عيني لما قررت أعمل فيلم الامبراطور لكن ده فرق معايا واتعلمت منه كتير ولحد دلوقتي بشوفه في كل عرض خاص”.

وتحدث طارق العريان عن أقرب أصدقاءه بالوسط الفني وهو الفنان عمرو يوسف وكشف العريان أنه يتمنى العمل مع الفنان العالمي روبرت دي نيرو

وعن مسيرته المهنية كشف العريان أن رغبته بعد فيلمي الامبراطور والباشا هو العودة إلى هوليود والعمل هناك وأنه واجه صعوبة في القبول هناك بسبب مشكلة جودة الصوت في فيلم الباشا

وعن عمله كمنتج ومخرج كشف العريان أنه يحب الإخراج أكثر من أي شيء ولكنه يحب الانتاج أيضا قائلا “الاخراج متعة أكبر في الشغل ثم الانتاج ومبحبش الكليبات عملتها في فترة في بداياتي مع عمرو دياب علشان طنت عاوز أحوش فلوس علشان أعرف أنتج أفلام وأنا مخرج هادي”

برنامج عندك وقت مع عبلة

جدير بالذكر أن، «عندك وقت مع عبلة»، برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه الإعلامية عبله سلامة، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات الحلوة والأوقات الصعبة، من خلال أسئلة ذكية مُخطط لها بعناية لكل ضيف.