وائل جسار يتألق في حفل كامل العدد بالزمالك

أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفلاً استثنائياً داخل أحد أشهر أماكن السهر في الزمالك، أمس، بحضور كامل العدد من عشاق الطرب الشرقي والرومانسية، مما جعل الحفل يعد واحداً من أقوى الحفلات الغنائية له في بداية 2026.

حضر وائل جسار الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، ويأتي هذا الحفل كتتويج لشعبية جسار المتزايدة بين الجمهور المصري والعربي.

حفل وائل جسار

وقدم وائل جسار خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي سرقت الأضواء وأثارت موجة كبيرة من التفاعل مع الجمهور، بدءاً من "ظروف معنداني" التي فتح بها السهرة بقوة مذهلة حيث غنى الجمهور كلماتها كاملة معه في لحظات حماسية.

وتلا ذلك أداء “مشيت خلاص” و"بتوحشني" اللتان أشعلتا الأجواء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ أدخل جسار لمسة كلاسيكية بغنائه "خسرت كل الناس"، وكانت الذروة مع غناء أغنيته الجديدة "شارع 5" التي لاقت تفاعلاً كبيرا من الحضور.

حفل وائل جسار

أحدث أغاني وائل جسار

وطرحت إحدى شركات الصوتيات والمرئيات، كليب الفنان وائل جسار الجديد «حب زمان»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

كليب حب زمان لـ وائل جسار، من كلمات: أحمد أبو زهرة، ألحان: زعيم، توزيع موسيقي: أحمد علي، ميكس وماستر: أمير محروس.

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أغاني وائل جسار

وفي شهر فبراير 2025، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".

كما طرح وائل جسار، أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.