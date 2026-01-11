قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح متحف فاروق حسني بحضور رموز الثقافة والسياسة | صور

افتتاح متحف الفنان الكبير فاروق حسني
افتتاح متحف الفنان الكبير فاروق حسني

افتتح مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أمس السبت متحف الفنان الكبير فاروق حسني، وذلك بحضور نخبة رفيعة المستوى من الشخصيات الثقافية والرسمية والدبلوماسية، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والمفكرين والنقاد من مصر والعالم العربي.

وشهد حفل الافتتاح حضور كلٍ من أحمد هنو وزير الثقافة، الشيخة مي آل خليفة رئيس هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين سابقًا ورئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الوزير عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، الوزيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية ، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة، الوزير سامح شكري، الوزير منير فخري عبد النور، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق و جمال مبارك، الدكتور طارق الملا وزير البترول السابق، الوزير هشام الشريف، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلي علوي إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمثقفين والفنانين والنقاد وقيادات وزارة الثقافة. 

وصاحب افتتاح المتحف حفل موسيقي كلاسيكي، أعقبه حفل رسمي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي عضو مجلس امناء مؤسسة فاروق حسني، حيث ألقى المهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس امناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون كلمة أعرب خلالها عن تقديره وترحيبه بالحضور، موجّهًا الشكر للفنان فاروق حسني على إهدائه متحفه ومقتنياته ليكون فضاءً مفتوحًا أمام الجمهور، خاصة الشباب ومحبي الفنون.

كما ألقت الشيخة مي آل خليفة كلمة عبّرت فيها عن اعتزازها بهذا الحدث الثقافي البارز، مشيدةً بمسيرة الفنان فاروق حسني وإسهاماته العميقة في المشهد الثقافي المصري والعربي.

من جانبه، أكد وزير الثقافة أحمد هنو أن المتحف يمثل نموذجًا حيًا للترابط بين الإبداع الفني والعمل الثقافي المجتمعي، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الفنان فاروق حسني يسهم في بناء الوعي الجمالي ودعم الأجيال الجديدة من الفنانين والنقاد.

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن متحف فاروق حسني، استعرض رؤيته ومقتنياته، ولاقي ترحيبًا واسعًا من الحضور.

ويأتي افتتاح المتحف تتويجًا لمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، قدّم خلالها فاروق حسني تجربة تشكيلية متفرّدة تفاعلت مع مفردات الثقافة المصرية والعالمية، وخلّفت بصمة بصرية مميزة قائمة على البحث والتجريب والسعي الدائم نحو المعنى والإلهام.

متحف فاروق حسني

ويضم المتحف مختارات دقيقة من أعمال الفنان تمثل مختلف مراحله وتحولاته الجمالية، إلى جانب أعمال سبق عرضها في متاحف ومعارض دولية وإقليمية، بما يتيح للزائر قراءة متكاملة لمسار فني ثري ومتجدد.

ولا يقتصر المتحف على أعمال صاحبه، بل يحتضن أيضًا مقتنيات فاروق حسني الشخصية من روائع الفن المصري والعالمي، لأسماء بارزة من بينها: أنطوني تابيس، جورج دي كيركو، بوسان، محمود مختار، محمود سعيد، آدم حنين، سيف وانلي، منير كنعان وغيرهم، في حوار فني غني بين المدارس والتجارب المختلفة.

كما يضم المتحف مكتبة متخصصة تحتوي على أهم المراجع الفنية والأدبية، إلى جانب مكتبة موسيقية وغرفة ميديا مخصصة لعرض الأفلام والأعمال التسجيلية، في تكامل معرفي يجمع بين الصورة والنص والصوت.

ويأتي متحف فاروق حسني للفنون تحت مظلة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بوصفه مشروعًا ثقافيًا حيًا، لا يكتفي بعرض الأعمال، بل يسعى إلى ترسيخ الفن كقيمة إنسانية مستدامة، وإحياء الحوار الجمالي بين الفنان والجمهور.

افتتاح متحف الفنان الكبير فاروق حسني
فاروق حسني متحف فاروق حسني مؤسسة فاروق حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد