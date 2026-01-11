انطلاق حملة تصويرية ملهمة لمسلسل «بطل العالم» احتفاءً بأبطال الحياة اليومية

سلطت حملة إنسانية على هاشتاج «بطل العالم»، الضوء على أبطال الشارع قبل عرض المسلسل في 18 يناير.

بالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية لمسلسل «بطل العالم»، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تصوير ملهمة يقودها عدد من المصورين وصنّاع المحتوى تحت هاشتاج #BatalAlAla، لتسلّط الضوء على الأبطال الحقيقيين في حياتنا اليومية — أولئك الذين يصنعون الفارق بصمت.

ارتكزت الحملة على توثيق لحظات إنسانية لأشخاص عاديين نلتقي بهم كل يوم في الشارع: عمّال، مقدّمو رعاية، وأشخاص يقومون بأفعال بسيطة لكنها عظيمة، في محاولة لإعادة تعريف مفهوم البطولة بعيدًا عن الصورة النمطية المرتبطة بالقوة أو الشهرة.

وشهد الهاشتاج تفاعلًا واسعًا، لا سيما بعد أن قام الفنان عصام عمر بمشاركة عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، ما ساهم في توسيع نطاق انتشار الحملة وفتح نقاشات عميقة حول معنى الكرامة، والقوة، والبطولة الحقيقية في زمننا الحالي.

ومن المقرر أن تنتقل الحملة من العالم الرقمي إلى الواقع، عبر تحويل هذه الصور إلى لوحات إعلانية في شوارع القاهرة لاحقًا هذا الشهر، في خطوة تعزز فكرة الاحتفاء بالأبطال الحقيقيين.

مسلسل «بطل العالم» من بطولة عصام عمر، وجيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 18 يناير عبر منصة Yango Play، إلى جانب عرضه على شاشة CBC. العمل من إنتاج طارق نصر (The Planet Studios)، إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف هاني سرحان، ويجمع فريقًا إبداعيًا بارزًا في أحد أكثر الأعمال المنتظرة هذا الموسم.

وسيُعرض المسلسل بنظام مكثّف، بواقع حلقة يوميًا لمدة عشرة أيام متتالية (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع)، في تجربة مشاهدة سريعة الإيقاع تعزّز التفاعل اليومي مع الجمهور.

تدور أحداث المسلسل حول بطل ملاكمة عالمي سابق يُجبر على الاعتزال المبكر، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج المجد.

وأثناء محاولته إعادة بناء حياته، يعمل كحارس شخصي بسيط، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تساعده دنيا (جيهان الشماشرجي) في صراعها لاسترداد ميراثها، في مواجهة شخصية نافذة في عالم الجريمة يجسّدها فتحي عبد الوهاب.

ورغم تصاعد الصراعات والمشاهد المشوّقة، يقدّم «بطل العالم» رسالة إنسانية واضحة: «في عالم اليوم، الأبطال الحقيقيون ليسوا من يفوزون بالميداليات، بل من يواجهون الحياة بشجاعة ويحافظون على إنسانيتهم رغم كل التحديات».