جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد
تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية
ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟
وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية
نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
فن وثقافة

انطلاق حملة تصويرية ملهمة لمسلسل «بطل العالم» احتفاءً بأبطال الحياة اليومية

أوركيد سامي

سلطت حملة إنسانية على هاشتاج «بطل العالم»، الضوء على أبطال الشارع قبل عرض المسلسل في 18 يناير.

بالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية لمسلسل «بطل العالم»، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تصوير ملهمة يقودها عدد من المصورين وصنّاع المحتوى تحت هاشتاج #BatalAlAla، لتسلّط الضوء على الأبطال الحقيقيين في حياتنا اليومية — أولئك الذين يصنعون الفارق بصمت.

ارتكزت الحملة على توثيق لحظات إنسانية لأشخاص عاديين نلتقي بهم كل يوم في الشارع: عمّال، مقدّمو رعاية، وأشخاص يقومون بأفعال بسيطة لكنها عظيمة، في محاولة لإعادة تعريف مفهوم البطولة بعيدًا عن الصورة النمطية المرتبطة بالقوة أو الشهرة.

وشهد الهاشتاج تفاعلًا واسعًا، لا سيما بعد أن قام الفنان عصام عمر بمشاركة عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، ما ساهم في توسيع نطاق انتشار الحملة وفتح نقاشات عميقة حول معنى الكرامة، والقوة، والبطولة الحقيقية في زمننا الحالي.

ومن المقرر أن تنتقل الحملة من العالم الرقمي إلى الواقع، عبر تحويل هذه الصور إلى لوحات إعلانية في شوارع القاهرة لاحقًا هذا الشهر، في خطوة تعزز فكرة الاحتفاء بالأبطال الحقيقيين.

مسلسل «بطل العالم» من بطولة عصام عمر، وجيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 18 يناير عبر منصة Yango Play، إلى جانب عرضه على شاشة CBC. العمل من إنتاج طارق نصر (The Planet Studios)، إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف هاني سرحان، ويجمع فريقًا إبداعيًا بارزًا في أحد أكثر الأعمال المنتظرة هذا الموسم.

وسيُعرض المسلسل بنظام مكثّف، بواقع حلقة يوميًا لمدة عشرة أيام متتالية (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع)، في تجربة مشاهدة سريعة الإيقاع تعزّز التفاعل اليومي مع الجمهور.

تدور أحداث المسلسل حول بطل ملاكمة عالمي سابق يُجبر على الاعتزال المبكر، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج المجد. 

وأثناء محاولته إعادة بناء حياته، يعمل كحارس شخصي بسيط، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تساعده دنيا (جيهان الشماشرجي) في صراعها لاسترداد ميراثها، في مواجهة شخصية نافذة في عالم الجريمة يجسّدها فتحي عبد الوهاب.

ورغم تصاعد الصراعات والمشاهد المشوّقة، يقدّم «بطل العالم» رسالة إنسانية واضحة: «في عالم اليوم، الأبطال الحقيقيون ليسوا من يفوزون بالميداليات، بل من يواجهون الحياة بشجاعة ويحافظون على إنسانيتهم رغم كل التحديات».

مسلسل بطل العالم اخبار الفن نجوم الفن

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

جولة مفاجئة

إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

محافظة الوادي الجديد

بمهلة شهر وإنذار بالحرمان.. "الفرافرة" تفتح باب سداد رسوم مرافق أراضي التقسيمات

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية الشتوية بمنطقة سهل الطينة

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الشتوية بسهل الطينة

بالصور

احذر.. 3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

