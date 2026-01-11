الشامي يتعاون مع PUBG Mobile لأول مرة ويكشف عن مفاجأة لجمهوره

كشف الفنان السوري الشامي عن دخوله في تعاون جديد مع لعبة PUBG Mobile العالمية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، حيث من المقرر طرح شخصية مستوحاة منه داخل اللعبة خلال الفترة المقبلة.

وشارك الشامي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بعدد من الصور من كواليس جلسة تصوير خاصة بالتعاون، وكتب تعليقًا ألمح فيه إلى تحقيق وعد سابق، معلنًا بشكل غير مباشر عن الشراكة المرتقبة مع اللعبة الشهيرة.

وكان الشامي قد أثار حماس جمهوره قبل ذلك بيوم، بعدما ظهر في بث مباشر عبر إنستجرام وهو يلعب إحدى الألعاب الإلكترونية، وسط تفاعل لافت من الحساب الرسمي للعبة، ليعلّق مازحًا بأن وجود شخصيته داخل اللعبة سيكون أمرًا مميزًا.

حفل الشامي في القاهرة

على صعيد آخر، أحيا الشامي مؤخرًا حفلًا جماهيريًا ضخمًا في القاهرة شهد إقبالًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا. وحرص الفنان على توجيه رسالة خاصة لجمهوره من الفئات العمرية الصغيرة، معتذرًا عن عدم تمكنهم من حضور الحفل بسبب القواعد المنظمة التي تمنع دخول من هم دون 25 عامًا.

وأوضح الشامي، عبر مقطع فيديو نشره على إنستجرام، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة حفل جماهيري آخر في القاهرة يسمح بحضور جميع الأعمار، مشيرًا إلى أنه يعمل على تقديم عدد من الأغاني باللهجة المصرية، مؤكدًا رغبته في لقاء جمهوره والاستمتاع معهم بأجواء فنية مميزة.