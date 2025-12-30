العسيلي: أتعامل بعقلية رونالدو وعمرو دياب.. اتجوزت ٤ مرات.. ومفيش حب من أول نظرة

كشف الفنان محمود العسيلي عن رؤيته الخاصة للحب والعلاقات، مؤكدًا أن الاستمرار لا يقوم على المشاعر وحدها، بل على مبدأ الأخذ والعطاء والتواصل بين الطرفين. وخلال حديثه، تطرق العسيلي إلى فلسفته في النجاح الفني، مشبهًا أسلوبه بكريستيانو رونالدو وعمرو دياب من حيث الإصرار والتطوير المستمر، كما تحدث عن تغيّر مقاييس نجاح الأغاني في ظل السوشيال ميديا، وتأثير المنصات الرقمية على انتشار الأعمال الفنية في الوقت الحالي.

بحب الست تدلعني زي ما بدلعها

وكشف الفنان محمود العسيلي، عن تعريفه للحب من وجهة نظره، منوها بأن الحب بالنسبة له هو أخذ وعطاء "خد وهات".

وقال خلال حوراه ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الحب غير المشروط يكون للأبناء والأب والأم، لكن التواصل والعطاء بين الطرفين هو الذي يجعل العلاقة تستمر.

وتابع: لا أقتنع بـ “الحب من أجل الحب”، ولكن يجب أن تكون العلاقة متبادلة بين الطرفين، بالتواصل، والمشاعر، والعطاء، منوها بأن هناك فرقا بين الإعجاب والحب.

بعمل زي كريستيانو رونالدو

وقال الفنان محمود العسيلي، إنه يتبع أسلوب كريستيانو رونالدو وعمرو دياب في الجرينتا، ولازم تفضل تحاول وتكون رقم واحد.



وأكد أن الفنان لا بد أن يعمل بجهد، ويفكر في التطوير؛ حتى يواصل الاستمرار في النجاح.

وأوضح: لما بقابل عمرو دياب؛ بيقول لي إنه بيحبني جدا وبيشجعني، واشتكالي بسبب أغنية “كل سنة وأنت قلبي”، عشان في واحد جنبه بيشغلها على طول.

مقاييس نجاح الأغنية اتغيرت تماما

وأكد مقاييس نجاح الأغنية اتغيرت تماما بعد أزمة كورونا لأن الناس اتجاهاتها اتغيرت.



وتابع أن السوشيال ميديا تساهم في نجاح الأغنية، فممكن الأغنية تنجح من عشرين ثانية على تيك توك.



وأوضح: الأغنية ممكن تنجح بفيديو حد عامله على الأغنية بتاعتك ويساهم في انتشار الأغنية، دلوقتي المعادلة صعبة جدا.

وأوضح أن أهم أغنيتين عندي السنة دي ماكنتش مخططلهم وكل الناس سمعتهم في شهر رمضان، وبالنسبالي هما أهم أغنيتين عندي السنادي.