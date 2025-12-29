محمود العسيلي: اتجوزت للمرة الرابعة.. وبحب الست تدلعني زي ما بدلعها | فيديو

كشف الفنان محمود العسيلي، عن تعريفه للحب من وجهة نظره، منوها بأن الحب بالنسبة له هو أخذ وعطاء "خد وهات".

وقال محمود العسيلي، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الحب غير المشروط يكون للأبناء والأب والأم، لكن التواصل والعطاء بين الطرفين هو الذي يجعل العلاقة تستمر.

وأوضح: لا أقتنع بـ “الحب من أجل الحب”، ولكن يجب أن تكون العلاقة متبادلة بين الطرفين، بالتواصل، والمشاعر، والعطاء، منوها بأن هناك فرقا بين الإعجاب والحب.

وتابع: “الحب بييجي؛ لما تقابل الشخص، وممكن تحبها وتطلع في الآخر مفيش، وبالنسبالي مبحبش الناس تتدخل في العلاقات”.

وأوضح أنه تزوج للمرة الرابعة، وإن شاء الله مفيش غيرها، أنا شخصيا بدلَّع الست اللي معايا، وكل الناس تنصحني: يا ابني ما تعملش كده، وأنا بحب الست تدلعني زي ما بدلعها، ولو الدنيا وقفت؛ بقول باي باي".