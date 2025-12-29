محمود العسيلي يبدع في مجموعة من الأغاني مع عمرو أديب.. فيديو

غنا الفنان محمود العسيلي، مجموعة من الأغاني الخاصة به خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية".

وأبدع محمود العسيلي، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، في أداء مجموعة من الأغاني مثل: "لفت دماغي لفت" وأغنية "حبيبي وابن حبيبي" وأغنية "ما هي كده كده بايظة بايظة" وأغنية "حبيبي انت هنا في الساحل".

مقاييس نجاح الأغنية اتغيرت تماما

وقال الفنان محمود العسيلي، إن مقاييس نجاح الأغنية اتغيرت تماما بعد أزمة كورونا لأن الناس اتجاهاتها اتغيرت.

وأضاف محمود العسيلي، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن السوشيال ميديا تساهم في نجاح الأغنية، فممكن الأغنية تنجح من عشرين ثانية على تيك توك.

وتابع: الأغنية ممكن تنجح بفيديو حد عامله على الأغنية بتاعتك ويساهم في انتشار الأغنية، دلوقتي المعادلة صعبة جدا.

وأوضح أن أهم أغنيتين عندي السنة دي ماكنتش مخططلهم وكل الناس سمعتهم في شهر رمضان، وبالنسبالي هما أهم أغنيتين عندي السنادي.