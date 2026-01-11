تأثرت به بسبب والدها.. عائشة بن أحمد تكشف تفاصيل أصعب مشهد لها

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد، كواليس أصعب المشاهد التي جسدتها منذ بداية مشوارها الفني.

وقالت عائشة بن أحمد، في تصريح لموقع صدى البلد، إن مسلسل لعبة نيوتن، به مشهد صعب حينما اكتشفت خلال أحداث المسلسل أنها لن تُشفى من مرضها، وعلقت: «ده كان أصعب مشهد ليا لأن بابا في الوقت ده كان عيان برضو فتأثرت بالمشهد قوي».

أعمال عائشة بن أحمد

يُذكر أن عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «الغاوي»، للفنان أحمد مكي.

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوى"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه. لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".