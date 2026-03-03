إخماد حريق هائل التهم محل أخشاب في الحي السادس بأكتوبر.. فيديو وصور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اندلع في محل أخشاب أسفل عقار بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في عقار بشارع الأخبار بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتبين اشتعال النيران في محل أخشاب وامتدت النيران إلى الطابق الأعلى.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق قبل امتداده لشقق العقار وتم اجراء عمليات التبريد لمنع تجددها مرة اخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.