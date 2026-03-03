قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
إخماد حريق هائل التهم محل أخشاب في الحي السادس بأكتوبر.. فيديو وصور

ندى سويفى

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اندلع في محل أخشاب أسفل عقار بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في عقار بشارع الأخبار بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتبين اشتعال النيران في محل أخشاب وامتدت النيران إلى الطابق الأعلى.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق قبل امتداده لشقق العقار وتم اجراء عمليات التبريد لمنع تجددها مرة اخرى. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

الحماية المدنية الجيزة حريق مدينة 6 أكتوبر النجدة

