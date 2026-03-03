رفضت تدفع فلوس.. القبض على سايس تعدى على سيدة بالضرب فى بنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام منادى سيارات بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها ببنى سويف.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (إحدى السيدات "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (سايس – بدون ترخيص) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المشار إليها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير توقف سيارتها بأحد الشوارع بدائرة القسم .

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





